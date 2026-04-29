“Ni madres que me voy a retirar”: Javier Hernández aclara su futuro

Javier "Chicharito" Hernández se ha vuelto a hacer viral con un nuevo video en redes sociales. Tras meses de incertidumbre luego de su salida de Chivas al final del Apertura 2025 y un silencio que alimentaba las teorías sobre el fin de su carrera, uno de los jugadores históricos de la Selección Mexicana ha enviado un contundente mensaje.

A través de un video en sus redes sociales, el delantero de 37 años lanzó primero un mensaje que parecía abrir la puerta al anuncio del retiro.

“Creo que llegó el momento para anunciar que me voy a retirar”, dice Hernández para dar paso a un recuento nostálgico de sus mejores momentos con las camisetas de Chivas, Manchester United y Real Madrid.

Pero lejos de ofrecer su retiro, el jugador es claro y lanza un mensaje final: “Ni madres que me voy a retirar. Nos vemos pronto”.

Incertidumbre y posibles destinos

"Chicharito" no disputa un partido oficial desde el 30 de noviembre de 2025, cuando su etapa con el Guadalajara terminó de forma amarga tras fallar un penal clave en los Cuartos de Final ante Cruz Azul, una situación por la cual se generaron diversos memes.

Desde entonces, las lesiones y su baja de juego lo mantuvieron como agente libre, alejándolo del foco competitivo.

Su siguiente paso en el ámbito del futbol es su participación para la cadena FOX Sports en Estados Unidos durante el Mundial 2026 donde compartirá micrófonos con figuras como Zlatan Ibrahimović y Clarence Seedorf; su deseo de volver a jugar profesionalmente abre un abanico de especulaciones.

Recientemente, se le vinculó con el Atlante, club que regresará a la Primera División bajo el mando de Miguel "Piojo" Herrera, aunque por ahora no existe una oferta formal y solo se trata de un rumor.