¿Casualidad o destino? La imagen de la NFL que predijo el Super Bowl LX

El pasado 4 de septiembre de 2025, la NFL arrancó su temporada regular rumbo al Super Bowl LX. Ese mismo día se publicó el póster oficial con los 32 equipos, donde Sam Darnold (Seahawks) y Drake Maye (Patriots) aparecían al frente de la imagen. Hoy, lo que parecía una coincidencia es una realidad: ellos definirán al campeón el próximo domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara.

El inicio de temporada para ambos conjuntos no fue el esperado, ya que durante la Semana 1, Patriots cayó 13-20 frente a Raiders y Seahawks desaprovechaba el aliento de su público al ser derrotados 17-13 por los 49ers.

Seahawks y Patriots arrancaron perdiendo en la Semana 1 de la NFL. Reuters

Pese a las derrotas, no todo estaba perdido y, lo que arrancó como una casualidad, terminó convirtiéndose en uno de los mejores destinos para estas franquicias, mismas que intentarán sumar un nuevo trofeo Vince Lombardi el próximo domingo 8 de febrero, donde estarán presentes más de 68,000 aficionados.

En el día del partido inaugural de la temporada 2025 de la NFL (4 de septiembre), se publicó el póster oficial, donde los 32 equipos eran representados por su mejor jugador. En él, Sam Darnold (Seahawks) y Drake Maye (Patriots) se encontraban por delante.

Esta fue la publicación de la NFL que se revitalizó por parte de los aficionados en redes sociales:

¿Cómo llegan Seahawks y Patriots al Super Bowl?

De cara a a contienda del próximo domingo 8 de febrero, Seahawks llega como amplio favorito para hacerse del trofeo Vince Lombardi, sin embargo, Patriots recurrirá a mostrar su fortaleza defensiva con el propósito de llevar al límite el compromiso y conseguir su séptimo título de la NFL, lo que los convertiría en el máximo ganador.

Luego de cerrar una temporada regular con marca de 14-3 para cada uno, este fue el camino de Patiots y Seahawks en los Playoffs:

New England Patriots

Haciendo pesar el Gillette Stadium, los Patriots comandados por Drake Maye, lograron su boleto hasta la Final de Conferencia, donde tuvieron que abandonar su recinto y partir al Empower Field at Mile High de Denver, donde finalmente consiguieron su sitio en el Super Bowl:

Ronda de Comodines / 16-3 Vs Los Ángeles Chargers.

Ronda Divisional / 28-16 Vs Houston Texans.

Campeonato de Conferencia / 10-7 Denver Broncos.

Seattle Seahawks

Por su parte, consumándose como los mejores de la Conferencia Nacional, Seattle superó la Ronda de Comodines y logró que su feudo -el Lumen Field- le brindara una nueva posibilidad de disputar un Super Bowl:

Ronda Divisional / 41-6 Vs San Francisco 49ers.

Campeonato de Conferencia / 31-27 Vs Los Ángeles Rams.

