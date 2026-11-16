La NFL regresa a México este fin de semana con un duelo estelar. Como parte del tradicional Sunday Night Football, los 49ers de San Francisco se medirán ante los Vikings de Minnesota en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Con la calidad de los equipos y el horario en 'prime time', los precios en reventa para este juego se han elevado en estos días previos al juego.

Comparado con distintos eventos que se han llevado en México en los últimos meses como la Copa del Mundo, entre otros, los boletos para la NFL este domingo no están tan elevados. Sin embargo, sí alcanzan cifras cercanas a los 200 mil pesos en algunas localidades del Coloso de Santa Úrsula.

¿Cuánto cuestan en reventa los boletos para la NFL en México?

En Stubhub, sitio de reventa regulada, hay disponibles alrededor de 500 boletos para el juego de la NFL en México en distintas zonas del Estadio Banorte. Los precios dentro de esta página lo ponen los mismos usuarios que ponen a la venta sus entradas para el evento.

La NFL vuelve al Estadio Azteca IG: @estadiobanorte

Con esto, el boleto más barato dentro de Stubhub está en 7 mil 870 pesos; este ticket es dentro de la Zona 600 del Coloso de Santa Úrsula, el cual es el punto más alto del recinto. Dentro de ese mismo nivel también hay entradas anunciadas en 26 mil pesos.

Posteriormente, en los niveles que están más abajo el mínimo del costo empieza a subir, pues ya en la Zona 500 el más barato no baja de los 10 mil pesos. Asimismo, entre más centradas están las localidades, el precio aumenta y llegan a estar hasta en 40 mil.

Sin embargo, ya en la Zona 300 el mínimo aumenta exponencialmente, pues el más barato es de 50 mil pesos y de ahí ya no bajan las demás localidades. Incluso, entre más abajo o cerca de la cancha estén, el aumento se ve notablemente.

Y ya en la parte más baja del estadio, desde la sección 136A hasta la 125A se encuentran los boletos más costosos. Cabe resaltar que estas zonas incluyen alimentos y bebidas, además de una experiencia en la que puedes observar el túnel por donde salen los jugadores.

Dentro de estas zonas, los boletos van desde los 72 mil pesos y alcanzan un costo de 158 mil 366 pesos, convirtiéndose en el ticket más caro para este juego de la NFL en México.