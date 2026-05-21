¡Destrozó su McLaren! Trevor Bauer, el pitcher campeón con Diablos Rojos, sufre aparatoso accidente

Trevor Bauer volvió a ser noticia, aunque esta vez lejos del montículo. El exlanzador de Grandes Ligas y antiguo brazo estrella de los Diablos Rojos del México sufrió un aparatoso accidente automovilístico en Scottsdale, Arizona, que terminó con su lujoso McLaren completamente destruido.

El percance ocurrió el miércoles por la tarde y, pese a la violencia del impacto, Bauer salió ileso.

Según reportes desde Estados Unidos, el ganador del premio Cy Young 2020 conducía dentro del límite de velocidad cuando otro automóvil impactó lateralmente su vehículo, provocando que perdiera el control.

Los restos del accidente quedaron esparcidos durante varios cientos de metros sobre la carretera de Arizona. A pesar de la magnitud del choque, ni Bauer ni el otro conductor requirieron hospitalización inmediata.

Hasta el momento no está claro si habrá cargos derivados del incidente.

De estrella en México a un nuevo capítulo lejos de MLB

Bauer se convirtió en una de las figuras deportivas más mediáticas en México durante 2024, cuando llegó a la Liga Mexicana de Beisbol como refuerzo bomba de los Diablos Rojos.

Su paso por la novena escarlata estuvo rodeado de reflectores desde el primer día. El estadunidense dominó la liga con su repertorio de lanzamientos y ayudó a los Diablos a conquistar el campeonato, convirtiéndose rápidamente en uno de los extranjeros más impactantes que han pasado por el beisbol mexicano en años recientes.

Su estancia en México también sirvió para reconstruir parcialmente una carrera que parecía rota tras su salida de Grandes Ligas.

El largo exilio de Bauer

Durante su trayectoria en MLB, Bauer lanzó para Arizona, Cleveland, Cincinnati y los Los Angeles Dodgers. Ganó el Cy Young de la Liga Nacional en 2020 y llegó a ser considerado uno de los pitchers más dominantes del beisbol.

Pero su carrera cambió drásticamente en 2021, cuando fue suspendido por acusaciones de agresión sexual.

Aunque posteriormente fue absuelto y la sanción inicial de 324 partidos fue reducida tras apelaciones, Bauer nunca volvió a lanzar en Grandes Ligas.

El pitcher sostiene que continúa vetado por las organizaciones de MLB pese a estar habilitado oficialmente para firmar con cualquier franquicia.

Actualmente forma parte de los Long Island Ducks de la Atlantic League independiente y se encontraba rehabilitándose de problemas de espalda en Arizona al momento del accidente.