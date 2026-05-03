"Con personalidad y con huevos" jugará América en C.U.

"Es una cancha que conocemos bien, somos América, te aseguro que no importa la cancha donde jugamos, representamos al club, al escudo, con toda la energía, con la personalidad, con los huevos, perdón la palabra, estamos a la altura de la institución, vamos confiados", advirtió Jardine en conferencia.

Sobre las declaraciones de Efraín Juárez, al asegurar que el único equipo protagonista fueron los Pumas, André Jardine replicó también envalentonado. “Es resaltar el gran partido, fue un partido de la altura que se espera, partidos decisivos, hay que celebrar cuando se entregan partidos como éste, con emoción, siendo fuertes en el partido, diciendo esto, felices en el sentido, después de estar el 3-1 atrás, fue duro el tercer gol, pocos equipos consiguen recuperarse, dimos una demostración de fuerza, de creer en nosotros".

"Hasta por poco no dimos la vuelta, siento un partido abierto, los dos tendremos chance, Pumas jugará por el empate, le da ventaja, pero en este nivel ya es poco, un gol nos da el pase, vamos por eso hasta que el partido termine”.

Por otro lado, el brasileño André Jardine negó diferencias con Efraín Juárez, una vez que el técnico de Pumas se negó al saludo tras decretarse 3-3 la ida de cuartos de final del Clausura 2026. "Hay entrenadores que no les gusta dar la mano al final pero no pasa nada. Si eso es lo que dijo entre paréntesis Efraín Juárez pues solamente hay que ver los números que dan las estadísticas y si es así le doy la razón".