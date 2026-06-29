¡Neuer, histórico! El alemán con más titularidades en Copas del Mundo

La selección alemana está enfrentando a Paraguay en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo que se perfila como una clara victoria para los germanos.

Con su experiencia, profundidad de plantel y un arranque sólido en el torneo, el equipo dirigido por Julian Nagelsmann llega como amplio favorito ante una Paraguay que ha mostrado garra, pero carece del nivel para competir de igual a igual.

Manuel Neuer ya tuvo una gran atajada ante Paraguay REUTERS

Además de esto, los germanos tienen un motivo especial para lograr la victoria, ya que el portero y capitán de esta selección ya hizo historia.

Neuer, el alemán con más partidos como titular en Mundiales

Con su presencia en el once inicial ante Paraguay, Manuel Neuer alcanzó los 23 partidos como titular en Copas del Mundo, convirtiéndose en el jugador alemán con más encuentros disputados en la portería titular en la historia de los Mundiales.

Esta marca supera las 22 apariciones de leyendas como Miroslav Klose y Lothar Matthäus, consolidando al guardameta del Bayern Múnich como una figura histórica para Alemania en las grandes citas.

Neuer, a sus 40 años, sigue demostrando que su longevidad y liderazgo son excepcionales, elevando aún más su legado en el fútbol alemán.

Cada partido como titular de Neuer ha sido sinónimo de seguridad bajo los tres palos, y este hito en 2026 corona una carrera llena de récords.

El regreso inesperado de Neuer tras su anuncio de retiro

Manuel Neuer había anunciado su retiro de la selección alemana tras un período de transición, cediendo el puesto a la nueva generación de porteros.

Manuel Neuer regresó a la selección de Alemania Reuters

Sin embargo, la situación cambió drásticamente debido a las lesiones recurrentes de Marc-André ter Stegen.

Ante la baja confirmada de Ter Stegen, Julian Nagelsmann convenció al veterano portero de 40 años para salir del retiro y regresar como titular para la Copa del Mundo 2026. Neuer aceptó el desafío y se ha convertido nuevamente en el pilar de la portería alemana.

Esta vuelta inesperada ha permitido a Alemania contar con su experiencia en momentos clave del torneo, demostrando una vez más la grandeza de un portero que sigue escribiendo historia.