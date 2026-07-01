Gilberto Mora deslumbra al mundo; los elogios de Henry e Ibrahimovic al mexicano

El joven mediocampista mexicano Gilberto Mora tuvo una actuación sobresaliente ante Ecuador en los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026, donde México terminó llevándose la victoria (2-0).

Con una madurez impropia de su edad, Mora controló el ritmo del partido, distribuyendo el balón con precisión y aportando tanto en defensa como en ataque.

Gilberto Mora vivió su primer partido de Copa del Mundo en el México Vs Sudáfrica disputado el jueves 11 de junio. Jose Luis Melgarejo

En poco más de una hora de juego, Mora completó una gran cantidad de pases con alto porcentaje de acierto, creó ocasiones y recuperó balones importantes. Emocionando a más de un mexicano.

Henry e Ibra llenan de elogios a “Morita”

Durante su participación como analistas en el programa de Fox Sports, las leyendas Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic no escatimaron elogios hacia el joven mexicano Gilberto Mora tras su destacada actuación ante Ecuador.

Ambos exfutbolistas coincidieron en resaltar la calidad y madurez del “Morita”, convirtiéndolo en uno de los temas principales de la jornada.

Thierry Henry destacó especialmente el rol del joven en el mediocampo, puntualizando que pese a su corta edad, es un jugador sobresaliente.

Lo de (Gilberto) Mora también (fue muy destacado). No nos olvidemos del pequeño niño jugando en el mediocampo, por momentos controlando el juego, entendiendo que a veces se necesitaba pausa y no siempre ir a la contra”, afirmó.

Henry continuó enfatizando la inteligencia táctica de Mora, señalando cómo el adolescente supo manejar los tiempos del partido de manera excepcional para su corta edad.

Por su parte, Zlatan Ibrahimovic fue aún más enfático al elegir el partido de Mora como uno de sus momentos favoritos de toda la jornada mundialista.

¿Mi momento favorito del día? El abrazo entre Mbappé y Deschamps. Fue un gran momento. Pero voy a ir por otro momento: el partido de Gilberto Mora, de 17 años, jugando con México", señaló.

Ibra, conocido por su exigencia, no dudó en calificar la actuación de Mora como algo “escandaloso” y digno de reconocimiento global, demostrando que la grandeza en el futbol reconoce de inmediato al talento puro.

Gilberto Mora, el mayor prospecto de México

Con apenas 17 años, Gilberto Mora se ha consolidado como el mayor prospecto del futbol mexicano en la actualidad. Su irrupción en el Mundial 2026 no solo ha roto récords de precocidad, sino que ha generado expectativas enormes sobre su futuro inmediato, atrayendo la atención de grandes clubes europeos.

México cuenta con una joya que promete marcar una era, y actuaciones como la ante Ecuador solo confirman que estamos ante un talento generacional.