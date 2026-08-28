Necaxa vs Cruz Azul EN VIVO: Jornada 6 Liga MX
Rayos y cementeros se enfrentan en el torneo. Ambos equipos con la urgencia de un triunfo en la Liga MX
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DOS EQUIPOS QUE LLEGAN CON LA URGENCIA DE UN TRIUNFO EN LA LIGA MX. AMBAS ESCUADRAS LLEGAN CON 3 PARTIDOS SIN CONOCER LA VICTORIA. LOS RAYOS PARTEN EN EL LUGAR 11 DE LA TABLA; MIENTRAS QUE CRUZ AZUL SE ENCUENTRA UN PELDAÑO ABAJO
SIGUE CON NOSOTROS TODAS LAS INCIDENCIAS DEL ENCUENTRO ENTRE Necaxa y cruz azul DESDE aguscalientes
-Alineaciones Cruz Azul
K. Mier, O. Campos, J. Orozco, W. Ditta, J. Márquez, A. García, A. Palavecino, R. González, C. Rodríguez, J. Paradela, N. Ibáñez
-Alineaciones Necaxa
L. Jiménez, K. Naves, A. Peña, A. Oliveros, J. Ruíz, M. Espindola, D. Leyva, L. Faravelli, C. Vargas, J. Carranza, O. González