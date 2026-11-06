Necaxa desinfla las ilusiones de Xolos de clasificar a la Liguilla

Lucir impreciso en la recta final del torneo puede costarle muy caro a los Xolos de Tijuana que este viernes, los Rayos del Necaxa les desinflaron las ilusiones avanzar a la Liguilla al derrotarlos 1-0 en la fecha 16 del Apertura 2026.

Tijuana se metió a la zona de Liguilla con un estilo discreto. Acumuló cinco jornadas sumando puntos. El cuadro fronterizo no preocupó a nadie porque acumuló cuatro empates y una victoria que le permitieron alcanzar 22 puntos y ubicarse en la sexta posición, empatado con León y Santos, con la misma cantidad de unidades.

Pero justo en el momento en que las probabilidades les favorecían, por medirse en la penúltima fecha del torneo al penúltimo lugar de la clasificación, la sorpresa tocó a la puerta del xolaje.

De nada le sirvió a Tijuana dominar el partido, porque una sóla obra maestra del joven Daniel Leyva le bastó a Necaxa para hacerle la maldad a los rojinegros y llevarse los tres puntos que de nada le sirven al cuadro hidrocálido.

Era el minuto 12 de juego cuando un tiro de esquina para Necaxa dictó el rumbo del encuentro. El esférico cayó justo en la media luna, fuera del área grande y desde ahí, Leyva prendió de bolea y parte interna para marcar el golazazazo de su vida que apachurró las ilusiones de los Xoloitzcuinltes.

Ni la presencia de Gilberto Mora -que permaneció en el terreno de juego 69 minutos- ayudó a que el marcador al menos se empatara. Tampoco la calidad de Ignacio Rivero y las múltiples oportunidades generadas movieron el tanteador.

Los escenarios para Tijuana

El escenario para los Xoloitzcuintles se complica debido a que, Monterrey, con 21 puntos, y Pumas y Querétaro con 20 unidades, con una victoria sacarían de la clasificación a los fronterizos. Incluso Pachuca podría empatarlos en puntos en caso de derrotar mañana al Atlas de visitante.

El cuadro dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu entregó sus posibilidades de llegar a la Liguilla a la fortuna de la combinación de resultados y de derrotar a su ex técnico, Miguel Herrera, en la última fecha cuando enfrenten a los Potros de Hierro del Atlante.