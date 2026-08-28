¿Nathan Silva se despide de Pumas? Botafogo buscaría el fichaje del defensa

El defensa de Pumas, Nathan Silva, estaría por llegar al club brasileño Botafogo. Medios de comunicación brasileños reportaron que el futbolista de Río de Janeiro estaría cerca de jugar en su país natal. Las negociaciones ya se encontrarían en una etapa avanzada para fichar al zaguero de 29 años y se pronostica que podría firmar con el club de la Serie A hasta el 2029.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, Pumas ya habría rechazado la oferta de 2 millones de dólares del Botafogo por Silva, sin embargo, las negociaciones continúan para el defensa, a quien le restan 8 meses de contrato con el conjunto universitario.

Hasta el momento, ninguno de los dos clubes involucrados ni el futbolista se han mencionado al respecto ante una posible salida del zaguero de los Pumas. Así pues, el cierre del mercado de pases en la Liga MX termina el 11 de septiembre, por lo que se tendría que realizar enseguida un movimiento para cubrir la posible baja del jugador.

Las negociaciones entre Pumas y Botafogo por el traspaso de Nathan Silva avanzan previo al cierre del mercado de la Liga MX. Mexsport

Trayectoria de Nathan Silva: Brasil y México

Nathan Silva inició su carrera en el 2017 con el Atlético Mineiro, en Brasil. Con dicho equipo ganó distintos títulos en colectivo:

2 Copas de Brasil (sub-17 y sub-20).

Campeonato Brasileño Serie A (2021).

Supercopa de Brasil (2022).

Campeonato Mineiro (2022 y 2023).

También, el jugador se ha desempeñado en clubes como Ponte Petra, Atlético Goianiense y el Coritiba.

Tras despedirse del futbol brasileño para venir a México, Silva llegó a los Pumas de la UNAM en el Apertura 2023. Junto con los universitarios, el defensa logró el subcampeonato del Clausura 2026.

Nathan Silva durante su paso por la Liga MX registra un subcampeonato con la UNAM. Mexsport

Ahora con su posible llegada al Botafogo, Silva podría regresar al país donde se formó y consolidó como futbolista.