Entre el dolor, el tiempo y las decisiones que marcan la vida

Hay decisiones que se toman desde la entraña, desde el coraje, desde la decepción y el dolor. Decisiones que no se piensan con la cabeza fría, sino con el corazón hecho pedazos. Y una de ellas es, sin duda, la que hoy tiene en el centro de la conversación pública a José Emilio Fernández Levy, hijo de la inolvidable Mariana Levy y de José María Fernández El Pirru. Un joven de apenas 21 años que ha decidido cambiarse el nombre, quitarse el apellido paterno y romper, al menos por ahora, todo vínculo con su padre. Una decisión fuerte, radical, definitiva... o al menos así lo parece hoy.

CUANDO EL APELLIDO PESA MÁS QUE EL NOMBRE

José Emilio no sólo carga un apellido, carga una historia pública, una tragedia familiar y una serie de conflictos que, lamentablemente, se han ventilado ante los ojos de todos. Los pleitos entre él y su padre han sido públicos, dolorosos y muy desafortunados. Y sí, hay que decirlo como es: El Pirru se vio muy mal con la carta que decidió hacer pública y que incluso envió a éste que les escribe, para ser difundida en De primera mano. Una carta que, lejos de ayudar, terminó de incendiar una relación ya fracturada.

Entiendo el enojo del muchacho. Entiendo el hartazgo. Entiendo la necesidad de marcar distancia. Pero también creo —y lo digo con la experiencia que dan los años— que hay decisiones que no deberían tomarse a los 21, cuando la vida apenas empieza y las heridas todavía sangran.

EL TIEMPO, ESE GRAN MAESTRO

Hoy José Emilio siente que romper es la única salida. Mañana, quién sabe. Porque el tiempo acomoda, suaviza, explica y a veces hasta perdona. No se trata de justificar errores ni de minimizar dolores, pero sí de entender que un padre siempre será un padre, con todo y sus sombras.

Ojalá este joven se permita esperar, respirar, vivir, crecer y volver a mirar esta historia con otros ojos. Porque cambiarse el nombre puede ser un acto simbólico poderoso, pero romper con el pasado no siempre sana el futuro.

ADIÓS A UN GIGANTE: PEDRO TORRES

Ayer México amaneció con una noticia que nos sacudió el alma: el fallecimiento de Pedro Torres, uno de los grandes directores y productores de televisión, comerciales y videoclips que ha dado este país.

Pedro no sólo hacía videos: creaba imágenes que se quedaban tatuadas en la memoria colectiva. Su talento marcó una época y definió una estética. Fue un visionario.

Estuvo casado con Lucía Méndez y fue padre de Pedro Antonio Torres Méndez, hoy de 37 años, su único hijo. Una pérdida que duele en lo personal y en lo profesional.

VIDEOS QUE YA SON HISTORIA

Si alguien duda de la grandeza de Pedro Torres, basta con recordar tres joyas absolutas:

Cuando calienta el sol, una explosión visual que redefinió el concepto del video musical en México.

La media vuelta, con una lluvia de estrellas acompañando a Luis Miguel, como nunca antes se había visto.

La incondicional, probablemente uno de los videos más icónicos y cinematográficos en la historia de la música latina.

Esos trabajos no sólo acompañaron canciones: las elevaron al nivel de leyenda.

Pedro Torres deja un legado imborrable. Su nombre queda inscrito con letras de oro en la historia del entretenimiento mexicano. Descanse en paz, el gran Pedro Torres.

LOS TIKTOK AWARDS: UNA NUEVA ERA

Estuve en los TikTok Awards y debo decirlo con claridad: me encantó. Una noche vibrante, joven, llena de energía y creatividad. Respeto y admiro profundamente a los creadores de contenido, porque ellos son nativos de esta plataforma, entienden su lenguaje y conectan con millones.

Tuve la oportunidad de platicar con La Joaqui, Yeri Mua, El Bogueto, Ceci de la Cueva, El Malilla, entre muchos otros. Chavos talentosos, trabajadores, con historias interesantes y con una disciplina que muchos no ven.

No, no es suerte. Es trabajo. Es constancia. Es entender el algoritmo, pero también entender al público. Fue una noche redonda, de ésas que confirman que el entretenimiento está cambiando y que hay que saber leer los tiempos.

Felicidades a todos.

ESTA NOCHE, UNA HISTORIA QUE SACUDE

Y hoy cerramos el día con broche de oro. Esta noche, a las ocho, por Imagen Televisión, canal 3.1, transmitimos El minuto que cambió mi destino sin censura.

El invitado es Luis Felipe Tovar. No tienen idea de la vida, la historia y el talento de este hombre. Un actor enorme, un ser humano profundo y una trayectoria que merece ser escuchada con atención.

De esas entrevistas que no se olvidan. De ésas que te mueven el piso.

Ojalá me acompañen.

Porque aquí, como siempre, las historias se cuentan de frente, sin maquillaje y sin censura.