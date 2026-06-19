¡Derrotó a la burocracia de EE.UU.! El emotivo milagro que hará llorar al héroe de Cabo Verde

La extraordinaria historia de la Cenicienta del Mundial 2026 ha conmovido las fibras más sensibles de la diplomacia internacional. Josimar José Évora Dias, conocido mundialmente como Vozinha, guardameta sensación y héroe de Cabo Verde, dio un giro sumamente emotivo a su travesía mundialista tras confirmarse que su madre llegó a Miami luego de recibir un visado de emergencia por parte de las autoridades de Estados Unidos.

El drama migratorio que opacó el debut ante España

El veterano arquero africano se convirtió en el jugador del partido tras colgar un histórico cero en su portería frente a la poderosa selección de España en su debut. Sin embargo, en plena conferencia de prensa, lamentó con profunda tristeza que su madre no pudiera acompañarlo en las tribunas de la justa veraniega debido a trabas burocráticas y económicas.

Ella no logró estar aquí por la visa… el dinero que tenemos que pagar por la visa es demasiado alto”, declaró el guardameta africano.

La cruda realidad capturó la atención global de inmediato. Fue entonces cuando Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes, se hizo eco del caso y movilizó al Departamento de Estado para acelerar el trámite migratorio.Las medidas extraordinarias de Estados Unidos para el reencuentro

Cancelación de fianza: Se eliminó el pago obligatorio de 15 mil dólares exigido a ciudadanos caboverdianos.

Se eliminó el pago obligatorio de exigido a ciudadanos caboverdianos. Exención total: Los legisladores norteamericanos eximieron todos los costos asociados al trámite migratorio del torneo.

Los legisladores norteamericanos eximieron todos los costos asociados al trámite migratorio del torneo. Vuelo directo: La madre viajó de inmediato desde Praia, ciudad capital de la isla africana.

Vozinha se ha convertido en una de las grandes celebridades en el Mundial con Cabo Verde. AFP

El emotivo reencuentro familiar en la sede de Miami

Ana Candida Évora, de 59 años de edad, aterrizó este 19 de junio de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Miami. Las autoridades agilizaron el pasaporte y la logística para que la madre pudiera reunirse con el futbolista antes de su segundo compromiso en la fase de grupos.

Cuando salte a la cancha para enfrentar a Uruguay, Vozinha ya no tendrá que imaginar a su madre frente a una pantalla de televisión a miles de kilómetros de distancia. Tras una vida entera persiguiendo el sueño de disputar una Copa del Mundo, el portero ha recibido el premio más grande de su carrera.