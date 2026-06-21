Mundial 2026: Tala Rangel, a un paso de igualar récord histórico con México 

La Selección Mexicana se presenta en gran momento para su tercer partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

Con dos victorias en sus primeros encuentros y la clasificación prácticamente asegurada, el equipo de Javier Aguirre muestra solidez defensiva y confianza en ataque.

Raúl 'Tala' Rangel jamás ha disputado un partido oficial con la Selección Mexicana. Mexsport

Chequia, por su parte, necesita puntos para mantener vivas sus esperanzas, pero el Tri luce superior en todos los sectores del campo. El ambiente en el estadio será un factor a favor de México, que buscará cerrar una fase de grupos perfecta con el respaldo de su afición.

Tala Rangel busca récord de Nacho Calderón en Mundiales

Raúl Rangel, el joven portero de Chivas, ha tomado con autoridad la portería mexicana en este Mundial. Elegido por encima de veteranos como Guillermo Ochoa, el ‘Tala’ ha respondido con actuaciones sólidas que han silenciado cualquier duda sobre su titularidad.

Con dos vallas invictas en los primeros dos partidos, Rangel tiene la oportunidad de igualar un récord histórico. Ignacio Calderón, legendario guardameta, logró mantener su arco en cero durante los tres encuentros de la fase de grupos en el Mundial de México 1970.

El Tala está a solo 90 minutos de emular esa hazaña. Si es titular y no encaja gol ante Chequia, Rangel impondrá un récord histórico con la Selección Mexicana.

México en el Mundial 1970

México 0-0 URSS | Ignacio Calderón

México 4-0 El Salvador | Ignacio Calderón

México 1-0 Bélgica | Ignacio Calderón

México en el Mundial 2026

México 2-0 Sudáfrica | Raúl Rangel

México 1-0 Corea del Sur | Raúl Rangel

Raúl 'Tala' Rangel ataja en el minuto 86 y mantiene la victoria del Tri en el primer partido de México en Guadalajara durante una Copa del Mundo. Héctor López

Tala Rangel iguala marca de Ochoa con México

El joven portero chiva ya igualó una marca importante de Guillermo Ochoa. “Memo” había logrado mantener su arco en cero en los dos primeros partidos de un Mundial, algo que Rangel replicó con autoridad en esta edición.

Esta igualdad no es menor. Ochoa, ícono del arco tricolor con cinco participaciones mundialistas, estableció un estándar alto en sus inicios.

Rangel, a sus 26 años y con su primera experiencia internacional, ha demostrado estar a la altura desde el primer minuto, ganándose la confianza del cuerpo técnico y la afición.

El futuro de la portería mexicana luce prometedor con un guardameta que combina juventud, talento y mentalidad ganadora.