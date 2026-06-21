FIFA define al árbitro para el partido de México contra Chequia en el Mundial 2026

El cierre de la fase de grupos para la Selección Mexicana contará con un equipo arbitral sudamericano luego de que la FIFA anunció que el argentino Yael Falcón Pérez será el silbante central en el encuentro contra la República Checa, un duelo donde el cuadro europeo tiene su última oportunidad de clasificar en el grupo A.

México no tiene nada que perder dado que ya tiene el pase asegurado como el primero del sector luego de sumar dos victorias ante Sudáfrica y Corea del Sur alcanzando los seis puntos, por lo que el estratega Javier Aguirre podría realizar modificaciones en su esquema.

Nacido en Buenos Aires en 1988, Falcón Pérez consolidó su ascenso en la primera división de su país en 2019 y obtuvo el gafete internacional de la FIFA en 2022. Acumula 281 partidos profesionales con presencia en torneos como la Copa Libertadores y la Copa América.

El argentino tiene su debut en una Copa del Mundo en el 2026 y ya fue el central en el partido de Suecia 5-1 sobre Túnez en la sede de Monterrey donde solo mostró una tarjeta amarilla.

Terna arbitral para el choque del Tricolor

Para este compromiso en el Estadio Ciudad de México, Falcón Pérez estará respaldado por un equipo de jueces provenientes del cono sur:

Árbitro principal: Yael Falcón Pérez (Argentina)

Yael Falcón Pérez (Argentina) Asistente 1: Maximiliano Del Yesso (Argentina)

Maximiliano Del Yesso (Argentina) Asistente 2: Facundo Rodríguez (Argentina)

Facundo Rodríguez (Argentina) Cuarto oficial: Cristian Garay (Chile)

Cristian Garay (Chile) Asistente de reserva: José Retamal (Chile)

Fecha y horario del partido de México ante Chequia

El partido final de la Selección Mexicana en el grupo A ante Chequia se realizará el miércoles 24 de junio a las 19:00 horas sobre la cancha del Estadio Ciudad de México.

Chequia necesita ganar y esperar una combinación de resultados para aspirar a avanzar en el grupo. En las matemáticas aún podría avanzar en segundo, pero también puede obtener uno de los puestos de tercera posición.