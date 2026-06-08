Mundial 2026: Raúl Jiménez y Salma Hayek, los referentes mexicanos en la Gran Bretaña 

En el Reino Unido, la figura de Raúl Jiménez goza de suficiente crédito. Para la prensa, los aficionados y los analistas de la Premier League, el Lobo de Tepeji, además de goleador, es es un ejemplo de jerarquía y disciplina que lo consolida como el jugador más relevante de la Selección Mexicana.

La percepción sobre Jiménez en la isla se basa en un análisis de su aportación al equipo. A diferencia de las críticas locales que señalan sus periodos sin marcar, en Inglaterra se destaca su capacidad para ser el primer defensor, su habilidad para pivotar, generar asistencias y liberar espacios para sus compañeros.

Medios y comentaristas británicos han subrayado constantemente que Raúl es una pieza fundamental en el sistema de juego. Esta visión le ha permitido ganarse la titularidad indiscutible en clubes de élite, donde es valorado por su inteligencia de juego y su constancia semanal.

Como estrella de cine

En la edición especial para el Mundial 2026 de The Sun, el diario más leído en el idioma inglés, el análisis sobre México se enfoca en el fracaso que supuso quedar en la fase de grupos de Qatar 2022 y la ventaja que el equipo del Vasco Aguirre tendrá al jugar esta ocasión en casa. Adicionalmente, el rotativo sensacionalista pone a la actriz Salma Hayek como acompañante de la figura de Raúl con la referencia de la película Del crepúsculo al amanecer (1996), en la que la actriz veracruzana "se robó el show como vampira. Sin embargo, su personaje no fue muy bueno con las cruces".

Asimismo, 'The Sun' resalta: "México es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, con alrededor de diez por ciento de todas las especies conocidas en la Tierra".

Salma ha provocado suspiros entre los británicos. Especial

Siempre Raúl... inquebrantable

En la Premier, Jiménez estableció una marca histórica al alcanzar una racha de 100% de efectividad en sus ejecuciones desde los tiros de penal, superando registros de leyendas de la liga como Yaya Touré. Este tipo de datos lo sitúan en un escalón de élite donde pocos delanteros, sin importar su nacionalidad, han logrado sostenerse.

Asimismo, la historia de superación de Raúl Jiménez tras su grave lesión craneal ha sido calificada en Inglaterra como "legendaria". El hecho de haber regresado a la élite del futbol mundial a sus 34 años, manteniendo un nivel competitivo alto, ha generado un respeto absoluto en el entorno inglés. Para los seguidores en Inglaterra, su recuperación es una demostración de un carácter inquebrantable que, según analistas británicos, es precisamente lo que necesita la Selección Mexicana para competir en los escenarios internacionales.

Portada de la guía mundialista de 'The Sun'. Especial

Otro pilar que sostiene su reputación es su desempeño frente a los equipos más fuertes de Inglaterra. Raúl ha forjado su leyenda en la Premier League rindiendo con creces ante el Big Six (Tottenham, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United y Liverpool). Su capacidad para marcar y asistir contra los clubes más grandes de la liga es un factor que la prensa inglesa utiliza para medir la jerarquía de un jugador, colocando al canterano del América en un nivel superior al de otros delanteros mexicanos que pasaron por el futbol europeo.