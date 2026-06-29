Mundial 2026: La profecía de Rafael Márquez y Ecuador en el Estadio Ciudad de México

Aquel día, Rafael Márquez estaba más nervioso de lo que aparentaba. Abocado a ganar confianza, se puso las espinilleras y acomodó su muñequera cuando le dieron la indicación de que entraba a jugar.

Por premonición se rasuró esa mañana, aunque siempre se sintió más cómodo con la barba. Enfrente estaba Ecuador como rival en su presentación con la Selección Mexicana, con apenas 18 años.

Rafael Márquez se apareció con Selección en 1997 y nunca más dejó de asistir. Mexsport

La vida del futbol tiene muchos caminos del destino y los de Rafael Márquez y Ecuador se vuelven a cruzar. En los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el Tri y la Tri se topan de frente. Solo una vez los ecuatorianos han pisado el mítico Estadio Azteca (rebautizado como Estadio Ciudad de México para el Mundial), y fue en aquella ocasión para un partido amistoso en 1997, coincidiendo con la presentación en sociedad de Márquez.

El equipo nacional iba viento en popa con el proceso de Bora Milutinovic para el Mundial de Francia 1998. En conclusión, el técnico serbio no llegaría, pero dejó todo el trabajo hecho en un tinglado.

Buscaba jugadores juveniles para la Copa América de Bolivia 1997, a la que había decidido asistir para foguearlos, y Rafael Márquez encabezaba la sangre nueva tras su buena actuación en el Mundial de la especialidad en Malasia.

El debut de Márquez frente a Ecuador

Márquez fue un producto brillante de la cantera atlista. Su pegada de larga distancia, su precisión en los pases y su buen juego aéreo habían llamado la atención de los agentes internacionales. Por el tiempo, no pudo llegar al Mundial de Francia 1998, pero para el año 2000 se fue a Francia con el Mónaco.

En aquel debut, ingresó al minuto 67 por Carlos Turrubiates. En la entrevista posterior al juego contestó como es su costumbre: corto, de pocas palabras y con cierto aire de indiferencia. "Estoy contento, creo que se hizo un buen trabajo. Debo seguir haciendo bien las cosas para que se me tome en cuenta en el futuro".

Y el futuro fue lo mejor. Aquella vez fue también la primera y única hasta ahora que Ecuador conoció el Estadio Azteca; perdió 3-1 en un amistoso que el tiempo ha empolvado y que con un soplido se saca de los anaqueles para traerlo a colación en este Mundial. Hoy, Rafael Márquez vuelve a estar en la cancha como segundo entrenador; enfrente, de nuevo Ecuador.