Sheinbaum le baja la temperatura al México-Ecuador; "vámonos a apoyar a la selección"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo intentó bajar la temperatura al encuentro entre las selecciones de México y Ecuador en el Mundial 2026, ante la tensión que hay por el juego de este martes en el que alguno de los dos equipos quedará fuera de la justa.

“Yo creo que ahorita para qué metemos controversias. Vámonos a apoyar todas y todos a la selección” (…) “¿Qué queremos todas y todos los mexicanos? Que gane la selección, desearle la mejor de las fuerzas, de las suertes”, dijo Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo confió en el desempeño que ha mostrado la selección en sus encuentros de la justa mundialista.

“Sabemos además que tienen mucha confianza en sí mismos, que están muy bien, que han ido mejorando y todos tenemos mucha fe y mucho corazón con nuestra selección. Eso es en este momento lo más importante”, enfatizó la presidenta.

Cabe recordar que el exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, solicitó asiló en la embajada de México en ese país, y la policía ecuatoriana violó el derecho internacional al ingresar el 5 de abril de 2024 al inmueble para extraer al ex funcionario.

Tras la invasión de la embajada, el gobierno de México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador, y el país sudamericano respondió con la imposición de aranceles a México.

El gobierno mexicano denunció el caso ante la Corte Internacional de Justicia.