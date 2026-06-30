Frentes Políticos / 30 de junio de 2026

1. Leyes. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, cortó cualquier margen de interpretación en el espinoso caso de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Pemex, quien quedó, virtualmente, fuera de todo cargo político tras la denuncia por presunta violencia familiar. La investigación seguirá en la Fiscalía General del Estado de Morelos y la consigna fue aplicar la ley sin privilegios ni salvoconductos. “Con todo el peso de la ley”, fue la frase presidencial. La decisión rompe la vieja costumbre de cobijar cuadros cercanos. Abundan los discursos sobre igualdad ante la justicia; convertirlos en realidad exige constancia. Hoy, la ley sí es la ley.

2. Arranque. El Instituto Nacional Electoral adelanta piezas para 2027 con la casilla única y reglas operativas que privilegian la organización sobre la improvisación. No quieren que les agarre las prisas. La renovación total de la Cámara de Diputados, diversas gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos exigirá coordinación fina. La clase política de México llegará a una elección donde la logística contará tanto como el terreno caminado. Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, mueve la maquinaria y fija tiempos. Las campañas aún no empiezan, pero el ajedrez institucional ya abrió la partida. Que los recursos les alcancen.

3. Consolidación. Siete años después, la Guardia Nacional celebra crecimiento y profesionalización, aunque el debate cambió de origen, pues ya no gira sobre su nacimiento civil, sino sobre su papel permanente bajo la Secretaría de la Defensa. Antonio Alejandro Ramos, jefe general de Coordinación Policial, enumera efectivos, escuelas y la meta de llegar a 170 mil integrantes. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, recibe una corporación expandida cuyo juicio no dependerá del tamaño ni del uniforme, sino de resultados, confianza ciudadana y respeto cotidiano a los derechos humanos. Siete años después, la misión está cumplida.

4. El abuso del jaguar. Layda Sansores, gobernadora de Campeche, entra al tramo final de su mandato con un saldo donde las confrontaciones ocupan más espacio que los consensos. En palabras llanas, no lo ha hecho bien. El recuento incluye choques con periodistas, policías, legisladores de Morena y adversarios políticos, además de resoluciones judiciales que frenaron decisiones de su administración. Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI, siguió como antagonista recurrente, aunque las fisuras más delicadas surgieron dentro del propio oficialismo. El poder concentrado dejó huellas y, como se espera, se reflejará en las urnas.

5. Espejismo. El Mundial de Futbol prometía derrama económica y buen ánimo comercial, aunque el sondeo realizado en la CDMX por ConComercioPequeño dibuja otra escena, que el entusiasmo futbolero no llena cajas registradoras. Gerardo Cleto López, líder del organismo, exhibe un contraste no calculado para autoridades federales y capitalinas; la fiesta pública convoca multitudes, pero buena parte del pequeño comercio reporta ventas estancadas, cierres preventivos y escasa confianza para invertir. La Ley Seca recibe reproches por sus efectos colaterales y la seguridad queda bajo lupa. La euforia grita en las plazas; las cajas, en silencio.