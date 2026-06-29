Magnicharters: un colapso anunciado que dejó a miles en tierra

La desaparición de Magnicharters, en abril pasado, no sólo dejó sin vacaciones a miles de personas, también afectó a casi 100 agentes de viajes independientes que, ahora, deben responder ante sus clientes.

Mañana y el miércoles, Investigaciones Excélsior presentará un reportaje especial sobre la desaparición del Grupo Aéreo de Monterrey S.A. de C.V., conocida como Magnicharters, un cese de operaciones que, bajo el argumento de "problemas logísticos”, colocó en una situación de incertidumbre no sólo a turistas y acreedores, sino también a 91 agentes de viajes independientes, a los que esta situación pone en jaque económicamente.

El impacto financiero: Una deuda colectiva que asfixia a las agencias

Al ser los intermediarios y la cara visible ante los clientes, estos profesionales son a quienes les exigen la responsabilidad financiera de paquetes que incluyen vuelos, hospedajes y traslados no respetados, una deuda colectiva que supera los 12.4 millones de pesos.

Este trabajo también analiza las trabas legales que enfrentan como víctimas, ya que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no reconoce a los agentes de viajes como afectados directos.

Lee la primera parte de este trabajo especial mañana, en Excélsior.