El péndulo democrático

En su descripción más literal, un péndulo es un sistema físico o mecánico formado por un objeto suspendido de un punto fijo que oscila de un lado a otro por la acción de la gravedad. En materia democrática, un péndulo democrático describe el movimiento cíclico entre distintas orientaciones ideológicas, generalmente alternando entre gobiernos de izquierda y de derecha.

La oscilación del péndulo puede originarse por distintas razones: inseguridad, descontento con la gestión gubernamental o insatisfacción con el funcionamiento del aparato económico. Al final, la mayoría, por exigua que ésta sea, activa en las urnas un cambio radical hacia el extremo opuesto, buscando nuevas soluciones y alternativas.

En la práctica, este “efecto péndulo” se manifiesta en campañas más ríspidas y competidas. Mantenerse en el poder supera la necesidad de construir proyectos de mediano y largo plazos. Desde el populismo, la “supervivencia del proyecto” se traduce en medidas electoreras que favorecen la construcción de clientelas “fieles” que intercambian dádivas por votos.

En muchas naciones, esta oscilación provoca que cada nuevo gobierno intente “empezar de cero”, deshaciendo proyectos del gobierno precedente sin un análisis lógico y eficaz. Creada desde el universo de los algoritmos y las “cámaras de eco”, la convivencia entre el régimen en turno y la oposición se torna tóxica e improductiva.

En los últimos años, la derecha ha ganado la gran mayoría de las contiendas presidenciales. Destacan gobiernos de corte libertario y conservador en países clave como Argentina (Javier Milei), Ecuador (Daniel Noboa), Chile (José Antonio Kast), Paraguay (Santiago Peña), Bolivia (Rodrigo Paz) y Laura Fernández (Costa Rica).

A semejanza de Bukele, “la nueva derecha” latinoamericana ha logrado conectar con el electorado prometiendo políticas de mano dura, control migratorio estricto y un libre mercado radical para intentar reactivar las economías locales. Este realineamiento marca el declive de la “marea rosa” de izquierda que dominó la década anterior y del Grupo de Río a través de la cada vez más inoperante Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

La elección de Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella marca un paso más en la transformación del continente hacia una región más alineada con el estilo político y las prioridades políticas del presidente Trump. El Escudo de las Américas será el nuevo brazo operativo en materia de seguridad hemisférica y de combate al narcotráfico. Las “operaciones conjuntas” serán parte de una estrategia que no habíamos visto en el pasado reciente.

En este contexto, Brasil y México se mantienen aún como los principales bastiones de la izquierda en el continente. Las dos naciones representan las economías más grandes de la región, concentrando cerca de la mitad de la población latinoamericana.

BALANCE

La primera vuelta de las elecciones generales de Brasil está programada para el 4 octubre de 2026. Si es necesario, el balotaje se llevaría a cabo el 25 de octubre. Si Flavio Bolsonaro, candidato derechista, logra derrotar al presidente Lula da Silva, el equilibrio ideológico regional cambiaría de manera significativa. Una victoria del bloque progresista fortalecería la resistencia frente a la expansión conservadora.

Más allá de las orientaciones ideológicas, el verdadero debate consiste en evaluar si el continente está experimentando un cambio natural derivado de la alternancia democrática o si la existencia de una estrategia internacional orientada a favorecer determinados proyectos políticos es la razón. Lo innegable es que la región atraviesa una redefinición política profunda y el desenlace de esta proceso tendrá consecuencias aún no ponderadas.