Oussama Idrissi celebra en la tribuna la clasificación de Marruecos a los octavos de final

Oussama Idrissi, futbolista del Pachuca, estuvo presente en el Estadio Monterrey para apoyar a la Selección Nacional de Marruecos durante el partido frente a Países Bajos, encuentro que terminó con la clasificación de los “Leones del Atlas” a los octavos de final de la Copa del Mundo tras imponerse en la tanda de penales.

A través de sus redes sociales, Pachuca compartió un video en el que se observa al atacante siguiendo la definición desde la tribuna. En las imágenes, Idrissi aparece con la camiseta de la selección marroquí mientras espera el último cobro de la serie.

El futbolista gritaba “sí, sí, sí” antes de que Ismael Saibari ejecutara el penal definitivo y celebró con efusividad cuando el balón terminó en el fondo de la portería, resultado que aseguró el pase de Marruecos a la siguiente ronda del torneo.

La relación de Idrissi con Marruecos y Países Bajos

Aunque representa a Marruecos a nivel internacional, Oussama Idrissi nació en Bergen op Zoom, ciudad ubicada en Países Bajos.

El atacante también se formó como futbolista en territorio neerlandés y debutó como profesional con el Groningen, club de la Eredivisie.

Sin embargo, gracias a su ascendencia familiar, Idrissi optó por representar a Marruecos. Su debut con la selección absoluta se produjo en 2019 y su última convocatoria con los “Leones del Atlas” fue en junio de 2023, poco antes de convertirse en refuerzo del Pachuca.

Idrissi optó por la nacionalidad marroquí y debutó con la selección en 2019. REUTERS

Marruecos agradece el apoyo de la afición mexicana

Después de conseguir la clasificación, la Selección de Marruecos publicó un video en sus redes sociales para agradecer las muestras de apoyo recibidas por parte de la afición mexicana.

El equipo destacó tanto el respaldo que encontró en las tribunas del Estadio Monterrey como el recibimiento que tuvo en las calles de la ciudad durante su traslado al inmueble.

Aunque se esperaba una mayor presencia de aficionados apoyando a Países Bajos, el ambiente terminó favoreciendo al conjunto africano, que recibió el respaldo de una parte importante del público durante el partido y en la definición por penales.

Con este resultado, Marruecos aseguró su lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Su próximo compromiso será frente a Canadá, en un partido programado para el 4 de julio en el Estadio Houston, donde buscará un lugar entre los ocho mejores equipos del torneo.