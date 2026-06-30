LeBron James comunica a Lakers que no seguirá con la franquicia para 2026-2027

LeBron James habría comunicado a Los Angeles Lakers que no continuará con la franquicia para la temporada 2026-2027, poniendo fin a su etapa con el equipo angelino, aunque su intención es seguir jugando en la NBA.

De acuerdo con el periodista Shams Charania, Rich Paul, CEO de la agencia Klutch Sports, confirmó a ESPN que el cuatro veces campeón de la NBA ya informó a la organización sobre su decisión.

Según el reporte, LeBron continuará su carrera como profesional, pero no vestirá el uniforme de Los Angeles Lakers durante la próxima campaña, por lo que su futuro apunta a un nuevo destino dentro de la liga.

LeBron James cierra un ciclo de ocho temporadas con los Lakers

La salida de LeBron pone fin a una etapa iniciada en 2018, periodo en el que devolvió a la franquicia a los primeros planos de la liga y conquistó el campeonato de la NBA en 2020, cuando Los Angeles Lakers derrotaron a Miami Heat en las finales disputadas dentro de la “Burbuja de Orlando”.

En su temporada más reciente, James registró promedios de 20.9 puntos, 6.1 rebotes y 7.2 asistencias por encuentro. A pesar de mantener un rendimiento competitivo, los Lakers fueron eliminados por el Oklahoma City Thunder en la segunda ronda de los playoffs, resultado que terminó marcando el cierre de su historia con la organización.

De acuerdo con los reportes, la franquicia buscó mantener al veterano dentro del proyecto deportivo. No obstante, el jugador optó por explorar el mercado una vez abierta la agencia libre de la NBA.

La salida de LeBron también modifica el panorama de Los Angeles Lakers de cara a la próxima campaña. Con el adiós del máximo referente de los últimos años, el proyecto deportivo quedará encabezado por Luka Doncic, quien asumirá el papel de principal figura del equipo.

LeBron será protagonista en el comienzo de la agencia libre. Reuters Connect

LeBron será protagonista en la agencia libre

Mientras tanto, el futuro de James continúa siendo uno de los temas centrales del mercado. Diversos reportes en Estados Unidos colocan a los Golden State Warriors entre las organizaciones con mayores posibilidades de intentar incorporar al histórico basquetbolista, aunque hasta el momento no existe un acuerdo anunciado.

Con la agencia libre oficialmente en marcha, comenzará el proceso para definir cuál será la siguiente franquicia en la carrera de uno de los jugadores más importantes en la historia de la NBA.