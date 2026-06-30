"Nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido”, primera línea de un título que revolucionó en los sesenta a la filosofía y a las ciencias sociales: Masa y poder. Elías Canetti invertiría más de diez años en su escritura. No satisfecho con su aventura, en paralelo escribiría un maravilloso libro de aforismos titulado La provincia del hombre. Pero ¿por qué Masa y poder sacudió al mundo de las ideas? Con un arsenal potente para analizar el comportamiento humano, pensemos en Max Weber o en Sigmund Freud, Canetti descubriría una faceta humana que estaba fuera del radar: la transformación radical de las personas cuando se encuentran abrazados por la masa. Si bien por un lado aborrecemos ser tocados por lo desconocido, por el otro, explotar en una masa implica una implosión de nuestra personalidad. La masa nos permite ser otro.

El escritor de origen búlgaro, políglota, galardonado con el Nobel en Literatura en 1981, desarrolló en Masa y poder una aproximación antropológica, etnológica, psicológica e incluso mítica. En la masa todos explotamos e implosionamos, pero cada masa tiene impulsos diferentes. Canetti migró de niño a Inglaterra, después a Austria, a Suiza, a la Alemania en la que vio surgir el nazismo. Quedaría troquelado por ese furor que desatan las masas. Laura Toribio publicó en las páginas de Excélsior una sólida síntesis de lo nuevo que hoy sabemos de ese furor. La ciencia nos explica que “…la alta carga emocional —como la que está provocando el Mundial— apaga temporalmente la corteza prefrontal de los aficionados, lo que provoca mimetización del comportamiento”. Los actos de masas de los nazis eran una eficaz estrategia de comunicación oculta, por eso acudían a ellos de manera sistemática, igual que Mussolini y Franco. La euforia o frustración de un partido de la Selección Mexicana no se queda en las gradas ni en las redes sociales —dice Laura Toribio—, también modifica el funcionamiento del cerebro, especialmente de las áreas encargadas del control de impulsos y la toma de decisiones. En palabras del investigador Hugo Sánchez Castillo, de la Facultad de Psicología de la UNAM, la afectación es directamente sobre la conducta de los individuos que ya no lo son, son masa. La “sobreidentificación” colectiva disminuye la individualidad y favorece conductas que, en circunstancias normales, serían socialmente inhibidas.

Se adoptan comportamientos colectivos sincronizados, la “ola”, vestimentas similares y reacciones al unísono —¡Gooooool!—. Aparece una solidaridad momentánea, un furor que puede derivar en conductas agresivas. El miércoles 24 asistí al partido de nuestra Selección contra Chequia. Desde la caminata previa a la entrada al estadio la mofa a la autoridad era evidente: se rociaban con tequila. En el partido, las agresiones verbales no sólo eran soeces, sino inútiles, pues el grito individual no iba más allá de la propia platea o palco. Nadie estaba a salvo, el familiar de uno de los seleccionados, rodeado de niños, fue herido por el lanzamiento de un vaso de cerveza. Los manoseos a mujeres eran parte del espectáculo. En El Ángel, éstos se volvieron frecuentes. La SSC reportó 26 detenidos y cinco hospitalizados. Además, se detuvo a un sujeto con un centenar de dosis de narcóticos. La Cruz Roja Mexicana reportó alrededor de 800 atenciones, además de traslados y un operativo de prevención que duró 18 horas. No se respetó la ley seca, “a la brava” se introdujo alcohol frente a las autoridades.

Eso, además de robo de celulares y montañas de basura. El jolgorio duró hasta las siete de la mañana. En Cabo San Lucas, los “festejos” llevaron al atropellamiento masivo con 17 lesionados. El conductor alegó haberse visto rodeado de personas que le impedían circular y golpeaban su automóvil. Terminó ensangrentado.

La implosión mexicana está cargada de odio hacia los propios mexicanos, de egoísmo disfrazado de nacionalismo. La civilidad es pisoteada con orgullo.

¡Qué miedo!