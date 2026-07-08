Deschamps sabe que Francia no tiene margen de error ante Marruecos si quiere seguir en el Mundial

Didier Deschamps lo tiene muy claro. La generación dorada de la Selección de Francia necesita de su mejor versión para vencer a la aguerrida Selección de Marruecos en el campo del Estadio Boston, para así volver por tercera edición consecutiva a unas semifinales de la Copas de Mundo.

Con el choque entre franceses y marroquies del jueves 9 de julio arranca la fase de cuartos de final del Mundial 2026, que está entrando en sus últimas etapas con ocho equipos en la lisa de competidores por conquistar el título.

Los Bleus llegan a este compromiso como favoritos para coronarse en la Copa del Mundo, mientras que los Leones del Atlas se consolidaron como el caballo negro del torneo internacional.

(Marruecos) es un combinado excelente que atesora individualidades de primer nivel. Están aquí para ganar, les gusta tener la pelota, atacar, meter goles y por ello tenemos que estar listos para dar nuestra mejor versión mañana", declaró Didier Deschamps en la conferencia previa al encuentro.

¿Qué dijo Deschamps sobre la planilla argentina de árbitros?

El seleccionador francés le echó agua al vino de la polémica cuando fue cuestionado sobre la asignación de FIFA de una planilla de árbitros argentinos para este encuentro.

El entrenador, quien dejará el cargo tras el final del Mundial, expresó confianza en el cuerpo arbitral señalando: "Me aseguro de confiar en los árbitros". Asimismo, el seleccionador francés subrayó su enfoque en el rival al afirmar: "Yo considero que mi adversario es Marruecos. No voy a considerar al árbitro como un adversario. Al contrario".

Kylian Mbappé ha sido blanco de críticas e insultos en Paraguay luego del triunfo del fin de semana. Reuters

Deschamps defiende a Kylian Mbappé tras ataques racistas

El estratega de 57 años rompió el silencio sobre los insultos discriminatorios que recibió su capitán, Kylian Mbappé, por parte de una senadora de Paraguay, luego de la victoria francesa 1-0 sobre la Albirroja en los octavos de final. El ataque contra el delantero del Real Madrid ya fue condenado de forma enérgica por la FIFA y la ONU.

Es un chico muy fuerte mentalmente y físicamente. Está concentrado en el partido de mañana, que va a ser muy duro porque hay dos equipos de calidad", sostuvo Didier Deschamps al respaldar al atacante estrella de Francia.

El dilema francés con Tchouaméni y las tarjetas amarillas

Respecto a las condiciones de su plantilla, el entrenador reveló que el mediocampista Aurélien Tchouaméni muestra mejoría de su lesión en el muslo. El jugador se perdió el partido anterior y su puesto fue cubierto por Manu Koné, por lo que su inclusión en el once inicial se determinará de último minuto en Boston.

Asimismo, el estratega confirmó que la FIFA rechazó la apelación para retirar la tarjeta amarilla a Michael Olise. Debido a esto, el futbolista francés —junto a Bradley Barcola y el propio Koné— jugará condicionado, ya que otra amonestación los dejaría fuera de una eventual semifinal.

Detalles clave del partido en el Estadio Boston:

Francia vs Marruecos abre los cuartos de final este jueves 9 de julio .

abre los cuartos de final este jueves . Kylian Mbappé se mantiene como titular pese al escándalo extracancha.

se mantiene como titular pese al escándalo extracancha. Tres jugadores franceses se encuentran en riesgo de suspensión por acumulación de tarjetas.

¿Cuáles son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y cuándo se juegan?

Los cuartos de final del Mundial 2026 se jugarán entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio en distintas sedes de Estados Unidos.

Francia vs. Marruecos (jueves 9 de julio)

Hora: 14:00 horas

Sede: Estadio Boston

España vs. Bélgica (viernes 10 de julio)

Hora: 13:00 horas

Sede: Estadio Los Ángeles

Noruega vs. Inglaterra (Sábado 11 de julio)

Hora: 15:00 horas

Sede: Estadio Miami

Argentina vs. Suiza (Sábado 11 de julio)

Hora: 19:00 horas

Sede: Estadio Kansas City