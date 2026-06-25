Mundial 2026: ¿Cómo fue el trabajo de Katia Itzel García en el Túnez-Países Bajos?

La historia del arbitraje mexicano escribió un capítulo especial bajo las luces de Kansas City. Este día quedará grabado en los anales del deporte nacional gracias a Katia Itzel García, quien se convirtió en la primera mujer mexicana en dirigir como árbitra central un partido de una Copa del Mundo varonil.

Su debut ocurrió durante el duelo del Grupo F entre Túnez y Países Bajos, un encuentro que, al margen del dominio y triunfo neerlandés por 3-1, será recordado por la solvencia en el terreno de juego.

Durante los 90 minutos y el tiempo de compensación, la capitalina de 33 años desplegó una actuación de autoridad y sobriedad. En un partido de "un solo equipo en la cancha", Katia Itzel demostró control disciplinario, basando su trabajo en una comunicación constante con los futbolistas y una aplicación precisa del reglamento.

Katia Itzel García tranquiliza los ánimos de los jugadores. Reuters

Su criterio permitió que el juego fluyera con naturalidad, con un balance de 11 faltas cometidas por Túnez y 10 por Países Bajos, la silbante logró llevar las riendas del encuentro sin necesidad de recurrir a las tarjetas, demostrando que dirigir sin ser protagonista es, en realidad, el máximo reconocimiento para un árbitro de élite.

Katia Itzel tuvo el respaldo de Sandra Ramírez

El éxito de la jornada no fue un esfuerzo solitario. Junto a García, la asistente internacional Sandra Ramírez fue pieza fundamental de esta cuarteta arbitral histórica. Desde la banda, Ramírez colaboró y brindó el soporte táctico necesario para mantener el orden del encuentro.

La presencia simultánea de ambas en el Mundial varonil es un respaldo de la FIFA a su capacidad individual y una prueba del crecimiento del arbitraje femenil mexicano en los niveles de mayor exigencia global.

La abanderada Sandra Ramírez discute con Ali Abdi y Denzel Dumfries. Reuters

Para Katia Itzel García, este logro es la culminación de un camino de superación constante. La silbante fue la primera mujer en arbitrar en la Liga MX y llevó encuentros de la Copa Oro varonil. Ahora, al recibir la confianza de la FIFA, García corona una trayectoria que aún no vislumbra límite en el ámbito del futbol varonil.