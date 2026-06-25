¡Con México en la piel! El histórico uniforme con el que Katia Itzel García pitó en el Mundial

Katia Itzel García Mendoza lució un espectacular uniforme negro con detalles tricolores cuando escribió una nueva página en la historia del balompié nacional, al ser la juez central del partido Túnez contra Países Bajos. Para un momento tan especial, FIFA vistió a todo el cuerpo arbitral del partido con un detalle como homenaje a México.

La arbitra capitaliza se convirtió en la tercera mujer en arbitrar un partido de una Copa del Mundo varonil, después de que hace cuatro años la francesa Stéphanie Frappart fuera la primera durante la justa de Qatar al estar al frente del duelo Costa Rica ante Alemania (1 de diciembre de 2022). Hace unos días la estadounidense Tori Penso fue la segunda en el choque entre Chequia y Sudáfrica (18 de junio).

Desde hace varios meses se formalizó por parte de FIFA de que Katia Itzel García Mendoza formaría parte de los árbitros que estarían en el Mundial de 2026, y fue después de este anuncio que también se confirmó que tendría la oportunidad de ser la juez central de un partido.

Su debut no vino con esta actuación como juez central, pues ya se había desempeñado en los duelos Japón vs. Países Bajos (14 de junio), Inglaterra vs. Croacia (17 de junio) y Estados Unidos vs. Australia (19 de junio) como cuarta árbitra, posición que también desempeñará para el partido de Argelia vs. Austria del sábado 27 de junio.

Katia Itzel Garcia Mendoza y la juez de línea Sandra Ramírez fueron las mexicanas en el partido; el español José Enrique Naranjo fue el otro abanderado que portó el mismo uniforme, pese a ser español. Reuters

Arbitraje femenil mexicano tuvo otra representante

Junto con Katia Itzel García Mendoza, también estuvo la auxiliar de línea Sandra Elizabeth Ramírez Alemán, quien también portó el uniforme negro con los vivos tricolores a los costados, mientras que el otro abanderado fue el español José Enrique Naranjo Pérez, quien lució el mismo uniforme que sus compañeras, a pesar de no tener relación con el futbol mexicano.