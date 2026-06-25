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Mundial 2026: Túnez vs. Países Bajos, goles y las mejores acciones

La Naranja Mecánica podría amarrar el liderato del Grupo F ante una selección tunecina ya eliminada 

Por: Fernando Islas

Demasiada diferencia entre ambos combinados.
Demasiada diferencia entre ambos combinados.Reuters
Túnez
Túnez 
13
Países Bajos 
Países Bajos
el brillo de la naranja
18:28 HrsPausa de hidratación

Pese al gol de Túnez, la balanza se inclina con un 73% de posesión para Países Bajos. 

18:26 HrsTriple cambio de Túnez.

El técnico de la escuadra africana refresca con dos atacantes y un medio defensivo. 

18:22 HrsEl gol de Túnez abrió un poco el juego.

Las infracciones se han hecho presentes. 

Katia Itzel García pide calma a los protagonistas.
Katia Itzel García pide calma a los protagonistas.Reuters
18:18 HrsGolazo de Países Bajos

Tras un tiro de esquina, el central Van Hecke se elevó desde el límite del área chica y peinó hacia poste contrario. Imposible para la zaga de Túnez.

18:15 HrsDesconcierto 

Por primera vez en el partido, Países Bajos no sabe qué hacer con el balón. Controla, pero está presa del momento tunecino. 

18:13 Hrs... y Túnez sorprende con gol 

Un descuido en un tiro de esquina permitió a Túnez acercarse en el partido. El gol fue del centro delantero Hazem Mastouri.

18:04 Hrs¿Por qué el cuerpo arbitral trae franjas verde, blanco y rojo?

El diseño especial en la indumentaria de Katia Itzel García y su equipo se implementó bajo la autorización de la FIFA por tratarse de un partido oficial en el que un cuerpo arbitral representa directamente a un país coanfitrión de la Copa del Mundo.

17:59 HrsComienza el segundo tiempo

Túnez y Países Bajos salen con los mismos jugadores que terminaron la primera parte.

17:51 HrsDos mexicanas en acción

Sandra Ramírez marcó un hito en su carrera al ser designada como asistente número uno (abanderada principal) en la terna que encabezó la también mexicana Katia Itzel García.

La mexicana Sandra Ramírez, también presente.
La mexicana Sandra Ramírez, también presente.AFP
17:48 HrsSin problemas para Katia Itzel

Buen trabajo de la árbitra mexicana hasta el momento. El dominio de Países Bajos ha permitido que el partido se desarrolle sin tensión. Al medio tiempo son 5 faltas de Túnez por 4 del cuadro europeo. 

17:45 HrsSe acabó el primer tiempo

Ambas selecciones se van al descanso, pero queda la sensación que Países Bajos se pudo ir con al menos una diana más. 

17:41 HrsUn solo equipo en la cancha

Holanda gobierna las acciones y Túnez espera en su área para evitar otro gol a su canasta. 

17:36 HrsLa ansiedad puede con los europeos

Países Bajos cae en cierta desesperación con tal de clavar el tercero. El portero de Túnez se recuesta para desviar el balón e impide el remate de un delantero neerlandés. 

17:32 HrsBajan las revoluciones.

Túnez busca ordenarse. 

Los técnicos Herve Renard y Ronald Koeman observan desde su zona.
Los técnicos Hervé Renard y Ronald Koeman observan desde su zona.Reuters
17:29 HrsEnemigos de sí mismos

La defensa de Túnez se hace bolas ante la presión naranja.

17:27 HrsOtra llegada de Países Bajos

Un tiro de Gravenberch pasó cerca del poste izquierdo. 

17:24 HrsPresencia mexicana

Es la autoridad.

La silbante Katia Itzel García escribe hoy una página a su historia al impartir justicia en el Túnez-Países Bajos.
La silbante Katia Itzel García escribe hoy una página a su historia al impartir justicia en el Túnez-Países Bajos.Reuters
17:20 HrsPausa de hidratación

Países Bajos tiene posesión del 70% y ha hecho efectivos 149 pases.

17:18 HrsAsustados 

Túnez está encerrado, sin posibilidades hasta el momento.

17:16 HrsLa figura a seguir

Brian Brobbey se está luciendo en el Mundial 2026. El delantero anotó un histórico doblete ante Suecia y hoy marcó contra Túnez, consolidándose como la gran revelación de Países Bajos.

17:06 Hrs¡Naranja mecánica!

Con un autogol y un tanto de Brian Brobbey, Países Bajos se puso 2-0 al minuto 7.

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