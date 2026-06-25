Mundial 2026: Túnez vs. Países Bajos, goles y las mejores acciones
La Naranja Mecánica podría amarrar el liderato del Grupo F ante una selección tunecina ya eliminada
Pese al gol de Túnez, la balanza se inclina con un 73% de posesión para Países Bajos.
El técnico de la escuadra africana refresca con dos atacantes y un medio defensivo.
Las infracciones se han hecho presentes.
Tras un tiro de esquina, el central Van Hecke se elevó desde el límite del área chica y peinó hacia poste contrario. Imposible para la zaga de Túnez.
Por primera vez en el partido, Países Bajos no sabe qué hacer con el balón. Controla, pero está presa del momento tunecino.
Un descuido en un tiro de esquina permitió a Túnez acercarse en el partido. El gol fue del centro delantero Hazem Mastouri.
El diseño especial en la indumentaria de Katia Itzel García y su equipo se implementó bajo la autorización de la FIFA por tratarse de un partido oficial en el que un cuerpo arbitral representa directamente a un país coanfitrión de la Copa del Mundo.
Túnez y Países Bajos salen con los mismos jugadores que terminaron la primera parte.
Sandra Ramírez marcó un hito en su carrera al ser designada como asistente número uno (abanderada principal) en la terna que encabezó la también mexicana Katia Itzel García.
Buen trabajo de la árbitra mexicana hasta el momento. El dominio de Países Bajos ha permitido que el partido se desarrolle sin tensión. Al medio tiempo son 5 faltas de Túnez por 4 del cuadro europeo.
Ambas selecciones se van al descanso, pero queda la sensación que Países Bajos se pudo ir con al menos una diana más.
Holanda gobierna las acciones y Túnez espera en su área para evitar otro gol a su canasta.
Países Bajos cae en cierta desesperación con tal de clavar el tercero. El portero de Túnez se recuesta para desviar el balón e impide el remate de un delantero neerlandés.
Túnez busca ordenarse.
La defensa de Túnez se hace bolas ante la presión naranja.
Un tiro de Gravenberch pasó cerca del poste izquierdo.
Es la autoridad.
Países Bajos tiene posesión del 70% y ha hecho efectivos 149 pases.
Túnez está encerrado, sin posibilidades hasta el momento.
Brian Brobbey se está luciendo en el Mundial 2026. El delantero anotó un histórico doblete ante Suecia y hoy marcó contra Túnez, consolidándose como la gran revelación de Países Bajos.
Con un autogol y un tanto de Brian Brobbey, Países Bajos se puso 2-0 al minuto 7.