Julian Nagelsmann sería despedido de Alemania; Jürgen Klopp, el favorito

La eliminación de la selección alemana en el Mundial ha dejado una herida profunda en todo el país.

Lo que se esperaba como una oportunidad de redención tras años irregulares se convirtió en una decepción mayúscula, especialmente al caer ante Paraguay, un rival que no estaba entre los favoritos para complicar el camino de los germanos.

Julian Nagelsmann triste tras quedar fuera con Alemania Reuters

La Federación Alemana de Futbol (DFB) enfrenta el dilema de mantener la continuidad o tomar decisiones radicales para intentar recuperar el prestigio perdido.

La Federación Alemana considera despedir a Nagelsmann

Según información del diario Bild, la Federación de Alemania estaría seriamente considerando el despido de Julian Nagelsmann tras la sorprendente eliminación ante Paraguay.

El técnico, que llegó con la ilusión de modernizar y revitalizar al equipo, no habría logrado los resultados esperados en la fase decisiva del torneo.

Reportes señalan que dentro de la DFB hay malestar interno. Varios directivos consideran que Nagelsmann no ha sabido gestionar la presión ni encontrar el equilibrio ideal entre juventud y experiencia en el plantel.

De confirmarse su salida, Nagelsmann se convertiría en otro técnico alemán que no logra estabilizar el proyecto de la Mannschaft en un ciclo mundialista.

Bild señala que la decisión podría hacerse oficial en las próximas semanas, una vez que se enfríen los ánimos y se realicen las evaluaciones internas pertinentes.

Jürgen Klopp sería el principal candidato para ser DT de Alemania

En caso de que Nagelsmann deje el cargo, Jürgen Klopp surge como la opción más atractiva para tomar las riendas de la selección alemana, según el periodista Fabrizio Romano.

El exentrenador del Liverpool, actualmente sin equipo tras su salida del club inglés, sería el nombre que más ilusiona dentro de la DFB por su carisma y capacidad para motivar a los jugadores.

Ya existen contactos preliminares y Klopp estaría abierto a escuchar la propuesta. Su estilo de juego intenso y su capacidad para reconstruir equipos en crisis encajarían con la necesidad urgente de Alemania de recuperar identidad y competitividad.