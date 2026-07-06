Un video muestra a Stones desatando la zozobra de Tuchel con una broma tras el pase de Inglaterra

La música sonaba con fuerza en el vestuario de la Selección de Inglaterra cuando Thomas Tuchel dejó de aplaudir un momento y abrió los ojos mientras Declan Rice señalaba que John Stones tenía un problema en el hombro. Por un instante, el entrenador alemán pensó en lo peor, pero en ese momento Stones comenzó a mover el brazo para hacer sus movimientos de baile para gastarle una broma a su entrenador, que ya debe pensar en muchas cosas después del agónica pase a cuartos de final ante la Selección Mexicana.

Tuchel no ocultó en conferencia de prensa que el partido en el Estadio Ciudad de México (antes conocido como Estadio Azteca) había sido un desafío muy grande dado los traslados hasta la capital mexicana. En el campo, afrontaron lo que consideraron un arbitraje muy cargado hacia el Tri local y hasta perdieron por expulsión a Jarell Quansah y luego por una celebración imprudente a Jordan Henderson, quien fue trasladado a un hospital tras sufrir una fractura en el brazo izquierdo.

Momento de zozobra de Tuchel en medio del festejo

En el video que compartió la Federación Inglesa de Futbol a través de sus redes sociales se ve a Tuchel aplaudiendo ya en la calma del vestuario cuando Rice le señala el hombro de que Stones tenía un problema. Pero pronto pasó el susto al verse que era una broma y el alemán retomó los aplausos como parte de los festejos a la épica victoria que lograron con menos de 48 horas de adaptación a los más de 2,200 metros de altitud en los que se encuentra la Ciudad de México.

Se sintió como haber ganado la gran final del Mundial”, dijo Tuchel sobre el partido.

Inglaterra debe recuperarse para ir a Miami a enfrentar a Noruega

En el camino a las semifinales, Inglaterra deberá pensar en su recuperación física para estar lista para medirse en el Estadio Miami a Noruega, que dejó fuera a Brasil. El choque entre estas escuadras está programado para el sábado a las 15:00 horas