Henderson tiene el peor destino en el Estadio Ciudad de México y se despide de la Copa del Mundo

Jordan Henderson pareció haber desafiado a los dioses del antiguo Estadio Azteca (ahora llamado durante la justa mundialista Estadio Ciudad de México) y provocado su ira con su celebración, después de que Inglaterra venciera 3-2 a México y avanzara a la ronda de cuartos de final de la Copa del Mundo, propinándole al Tri la que fue apenas su tercera derrota en la historia en juegos oficiales en el mítico Coloso de Santa Úrsula.

Henderson no volvera a tener acción en lo que resta de la Copa del Mundo después de necesitar de una cirugía en la muñeca izquierda debido a la fractura que sufrió después de caer al césped tras haberse subido a una valla de publicidad momentos después de que Inglaterra consumó la hazaña de vencer por primera ocasión al equipo mexicano en el Mundial.

Dramático reporte médico tras la victoria de Inglaterra

Minutos después de consumarse la dolorosa lesión, el estratega del Equipo de La Rosa ofreció una actualización desalentadora ante las cámaras de la prensa internacional respecto al estado de salud del veterano volante.

Es una lesión seria, ahora mismo está en el hospital", declaró con preocupación Thomas Tuchel para la cadena británica BBC Sport, detallando que Henderson tuvo que recibir oxígeno sobre el terreno de juego previo a ser trasladado en camilla.

El volante, quien no vio minutos en el duelo pero fue amonestado en la banca, intentó brincar de regreso el cerco publicitario cuando resbaló y amortiguó todo su peso con el brazo izquierdo. Aunque el capitán Harry Kane intentó matizar el impacto en zona mixta, diversos despachos europeos confirman que el jugador requerirá una cirugía de emergencia, impidiéndole volver a las canchas en el corto plazo.

A pesar de la baja, la FIFA mantiene un estricto reglamento que impide a la delegación inglesa registrar a un sustituto médico a estas alturas del certamen veraniego, por lo que los europeos encararán los cuartos de final frente a la Selección de Noruega en Miami con una plantilla reducida a 25 futbolistas, perdiendo a uno de sus líderes espirituales más importantes del vestuario.