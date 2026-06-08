Dopaje en México: suspenden a la velocista Yamile Herrera por esteroides

La velocista mexicana Yamile Herrera fue suspendida provisionalmente por la Athletics Integrity Unit (AIU) tras un presunto caso de dopaje relacionado con la sustancia prohibida oxandrolona.

La sanción provisional fue anunciada este lunes por el organismo encargado de supervisar la integridad en el atletismo mundial. La AIU informó que Herrera presentó un resultado adverso o evidencia de uso de oxandrolona, un esteroide anabólico sintético incluido en la lista de sustancias prohibidas.

La noticia surge apenas semanas después de que la atleta participara en uno de los momentos más destacados del atletismo mexicano durante la temporada.

De la gloria al infierno

Herrera integró el equipo mexicano de relevo mixto 4x100 metros junto a Gerardo Lomelí, Brandon Heredia y Alejandra Urías durante el Campeonato Mundial de Relevos de Gaborone 2026.

En esa competencia, el cuarteto mexicano estableció un nuevo récord nacional al registrar un tiempo de 41.57 segundos, superando la marca previa de 41.78.

Aunque el resultado no fue suficiente para avanzar a la siguiente ronda, México concluyó en la undécima posición general y se ubicó como el mejor relevo latinoamericano de la prueba.

La suspensión provisional impide a Herrera competir mientras continúa el proceso disciplinario correspondiente.

A principio de mayo, Herrera formó parte del equipo de relevos que impuso marca mexicana. COM

¿Quién es Yamile Herrera?

Nacida el 18 de abril de 2000, Herrera se especializa en las pruebas de velocidad de 100 y 200 metros.

La atleta de 26 años registró este año las mejores marcas de su carrera en ambas distancias. En abril corrió los 100 metros en 11.55 segundos y los 200 metros en 23.60, tiempos conseguidos en Apizaco, Tlaxcala.

De acuerdo con los registros internacionales, esos resultados la ubicaban entre las velocistas mexicanas más destacadas de la temporada.

La AIU no informó detalles adicionales sobre la fecha de la muestra ni sobre las circunstancias específicas del caso.

¿Qué es la oxandrolona?

La oxandrolona, comercializada en algunos mercados bajo nombres como Oxandrin o Anavar, es un esteroide anabólico sintético derivado de la testosterona. La sustancia puede favorecer el desarrollo muscular, aumentar la síntesis de proteínas y contribuir al incremento de fuerza y peso corporal.

Por esas características figura dentro de las sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje para los atletas en competencia.

La presencia de una suspensión provisional no constituye una resolución definitiva sobre el caso. El procedimiento contempla etapas adicionales antes de que se determine una eventual sanción o se emita una resolución final.