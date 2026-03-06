Las mujeres conquistan los estadios

Hace unos 50 años algunos estadios de futbol sólo tenían baños para hombres. Sonaban a todo pulmón con gritos masculinos como si fueran las extensiones de las tabernas en las que el desahogo iba con la frialdad del alcohol y el gol.

Pero en 1973 algo comenzó a moverse. Cuatro mujeres: Silana, Louisa, Anna y Susana fundaron el SLAS Torino en la Curva Maratona que se fue convirtiendo en su refugio. Pintaron las primeras mantas y dibujaron sus tifos, porque para ellas, el futbol no debía ser exclusivo de los hombres en los estadios. Fue en realidad la primera barra de mujeres en la historia.

Reuters

Entonces, su feminismo tópico fue una contracultura del futbol que se antepuso a los estereotipos de una sociedad que se negaba a visualizar su papel en las tribunas.

“Era la emancipación de las mujeres jóvenes, el primer grupo Ultra que apoyaba a un equipo de futbol abiertamente sin temor a ser juzgadas”, dice una de ellas, Anna, que muchos años después entiende que su piedra angular aún mantiene con firmeza el pilar del sueño. Eran cuatro, pero eran muchas para empezar la lucha.

Si quieres disfrutar del contenido completo de este artículo, da un clic aquí.