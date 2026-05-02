Muchos quieren mi silla en el América: Santiago Baños hace autocrítica de su gestión

Santiago Baños, presidente deportivo del América, hizo un balance de su gestión y sorprendió al mostrarse autocrítico con los jugadores contratados como vendidos.

“Obviamente me arrepiento de muchas cosas, de contrataciones, de venta de jugadores que en su momento pensábamos que era lo adecuado. Hemos cometido errores, pero tratamos de aprender y no repetirlos. Hay momentos buenos, regulares y muy malos, creo que los malos han sido los menos y tratamos todos los que estamos en el club de que esos momentos sean lo menos malos por el bien del club, de darle una estabilidad a esta institución y por la gran afición que tenemos”, dijo Santiago Baños a SDP Noticias.

Para el Clausura 2026 el América sumó a su plantel a los brasileños Rodrigo Dourado, Raphael Veiga y Vinícius Lima, además del uruguayo Thiago Espinosa, mientras que en el listado de bajas tras el tricampeonato están nombres como Diego Valdés, Richard Sánchez, Cristian Calderón, Javairo Dilrosun, Igor Lichnovsky, Rodrigo Aguirre y la más reciente, Álvaro Fidalgo.

“Son ciclos. Hay jugadores que fueron parte importante del tricampeonato y de la cuarta final que hoy ya no están, que cumplieron su ciclo y tuvieron que salir por alguna razón u otra. Creemos firmemente en los jugadores que llegaron este torneo. A veces hay que tener un poco más de paciencia y tiempo para que se acoplen, no es una liga sencilla, no es una liga fácil, de repente vas a Mazatlán a jugar al nivel del mar con 40 grados, luego tienes que ir a la frontera a jugar en una cancha sintética, luego tienes que ir a Toluca a jugar a la altura.

“Debemos tener un poco de paciencia, un poco de tranquilidad con los jugadores que llegaron, condiciones tienen de sobra, son jugadores probados en diferentes ligas de diferentes países. Seguiremos pensando en lo que viene, tenemos una gran posibilidad de pelear otra vez por el título en esta Liguilla y en su momento, cuando termine nuestra participación, haremos un análisis y veremos quién puede seguir”.

Incluso se refirió a las críticas que ha generado el brasileño Raphael Veiga, una de las contrataciones bomba del Clausura 2026.

“De Veiga y muchas veces algunos jugadores que son de este país, se vinieron a América y acoplarse a una nueva ciudad, nuevas instalaciones, la altura de la Ciudad de México, el smog. En el caso específico de Veiga, estuvo mucho tiempo en Palmeiras con una forma de jugar, fue multicampeón, hizo una cantidad importantísima de goles, fue seleccionado nacional de Brasil, las condiciones las tiene, pero hay que tener un poco de paciencia”.

De igual manera, el presidente deportivo de las Águilas del América compartió las dificultades mediáticas que implican su cargo, el cual ha sido codiciado, según deja ver.

“Sé cómo es esta silla, sé cómo es la industria, sé cómo son los medios y la gente que trabaja dentro de los medios, así como lo que pasa dentro de América que se magnifica muy rápido.

“Estamos acostumbrados, somos conscientes de lo que genera este equipo, trabajamos sabiendo que así es esta industria y que queremos ser protagonistas. No me tomo las cosas personales, sé que es parte de la silla donde estoy sentado, que hay mucha gente que quisiera estar y que no puede. Con mucha tranquilidad ya lo tomamos, son muchos años”, reflexionó.

Además de reiterar su apoyo al cuerpo técnico que encabeza André Jardine, Santiago Baños describió la manera que el club afronta los cambios en quienes mueven los hilos del club, con la creación de Controladora Deportiva Águilas, derivado de la sociedad Ollamani y Atlantic Group.

“En el tema deportivo estamos sólidos en el club. Los socios inversores del fondo vienen a hacer su parte en el área comercial y financiera con gente que tiene experiencia en ese rubro. Esperemos que sigamos trabajando de la misma forma. Obviamente hay una curva de aprendizaje como en todos lados porque ninguna empresa es igual, ningún club de futbol es igual y ninguna industria es igual a las demás. Claro que llevarán su curva de aprendizaje, pero estamos confiados y seguros que vamos a trabajar de la mejor forma, que van a traer beneficios para el club y la institución”.