Mourinho elige al Bernabéu para la final del Mundial 2030 y contradice a Marruecos

José Mourinho ya tiene claro dónde debería disputarse la final del Mundial 2030. El técnico portugués, actual entrenador del Real Madrid, señaló al Santiago Bernabéu como el escenario ideal para albergar el partido por el título, en medio de la disputa entre España y Marruecos por quedarse con el encuentro.

Durante una conferencia de prensa previa al partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano, Mourinho fue cuestionado sobre la sede que debería recibir la final de la Copa del Mundo que organizarán España, Portugal y Marruecos.

José Mourinho comentó que en el Santiago Bernabéu han jugado grandes futbolistas Real Madrid

El estratega hizo una distinción entre el lugar que le gustaría y el que considera que debería recibir el partido. Primero reconoció que preferiría que la final se jugara en Lisboa, pero posteriormente eligió al Santiago Bernabéu.

Voy a dar una respuesta que no es porque sea entrenador del Real Madrid, sino porque, si puedes jugar en un estadio legendario e histórico, en el que han jugado algunos de los mejores jugadores de la historia de este deporte... debería ser aquí. Y diría lo mismo si fuera entrenador del Benfica", declaró el entrenador portugués.

Mourinho argumentó que el estadio del Real Madrid es un escenario histórico y legendario del futbol mundial, por lo que considera que debería recibir el partido más importante del Mundial 2030. Además, aseguró que su opinión no está relacionada con su cargo en el conjunto merengue y que diría lo mismo si dirigiera al Benfica.

Marruecos también quiere la final del Mundial 2030

La postura de Mourinho llega después de que Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Futbol, asegurara que la final del Mundial 2030 se disputará en la provincia de Benslimane, donde se construye el Gran Estadio Hassan II.

El inmueble tendrá una capacidad proyectada de 115 mil espectadores, lo que lo convertiría en uno de los estadios de futbol más grandes del mundo.

Sin embargo, la FIFA todavía no ha definido oficialmente la sede de la final. El organismo rector del futbol mundial aclaró que la decisión se tomará "en su debido momento", por lo que tanto el Bernabéu como el nuevo estadio marroquí permanecen entre los escenarios que buscan albergar el partido.

La definición de la sede promete convertirse en uno de los grandes temas rumbo al Mundial 2030, torneo que será organizado por España, Portugal y Marruecos, con partidos inaugurales en Argentina, Paraguay y Uruguay.