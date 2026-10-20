Mourinho descarta intocables en el Real Madrid

José Mourinho dejó claro que no hay intocables en el Real Madrid, en referencia a que si el puesto de Vinícius podría verse amenazado por el marfileño Yan Diomande, cuando regrese a las canchas tras cumplir su sanción de cuatro partidos en LaLiga.

“Lo único intocable es el escudo. No me gusta este concepto de jugador intocable. Lo que hace a los jugadores intocables no es su estatus, no es el brazalete, no son años que lleve en el club, no es cuánto se pagó por él”, mencionó en conferencia de prensa.

Mourinho destacó que para que un jugador sea considerado intocable “es su rendimiento en el campo”.

El técnico José Mourinho afirmó que Vinícius Jr sí jugará contra el Leipzig en la Champions League Reuters

El técnico aseguró que Vinícius Jr jugará contra el Leipzig en la Champions League. Por el momento, el brasileño sólo puede jugar el torneo europeo al tener una sanción en LaLiga.

Por su parte, el joven marfileño fue titular en el duelo contra el Sevilla y tuvo una destacada actuación.

José Mourinho afirmó que, para que un futbolista sea considerado intocable, se debe a su rendimiento Reuters

“Todos saben que Vinícius es un extremo izquierdo. Puedo ponerlo a veces en otra posición, pero básicamente es un extremo izquierdo y es la única cosa que puedo confirmar”, señaló.

Mourinho descartó que el Real Madrid sea el favorito para ganar la Champions y subrayó que el primer objetivo es clasificar a la fase eliminatoria, quedando entre los ocho primeros y evitar el play-off.