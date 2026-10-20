Ten Hag confrontó a Cristiano Ronaldo: ‘no corría’

Erik ten Hag reveló varios detallitos de la estancia de Cristiano Ronaldo en el Manchester United. Según el técnico neerlandés, el portugués se ausentaba de los entrenamientos de los “Red Devils” y que él lo confrontó para que hiciera un mayor trabajo.

“Le confronté al respecto. Muchas veces le decía: 'Ronnie, todos quieren trabajar para que te coloques en la posición adecuada, pero si no eres capaz de meterte en el área, no puedes marcar'. No era capaz de hacerlo.

Erik ten Hag consideró que Cristiano Ronaldo decepcionó al equipo y a él AFP

Es un error achacarme a mí que esperara que él presionara, alegando que estaba agotado. Pero no podía, no corría ni con el balón ni sin él, y la razón era que no se había preparado”, declaró Ten Hag en una entrevista con The Athletic.

Cristiano Ronaldo volvió al Manchester United en una segunda etapa, a partir de agosto de 2021, La relación entre Erik ten Hag y el técnico se desgastó pronto, viviendo un capítulo tenso, cuando el portugués se negó a salir como suplente en el triunfo sobre el Tottenham en octubre, antes de que el futbolista criticara públicamente al club en una entrevista televisiva.

Después de que Cristiano Ronaldo criticara al club de manera pública, al mes siguiente se le rescindió su contrato con el Manchester United AFP

“Decepcionó al equipo y me decepcionó a mí, porque habíamos hecho planes con él. Obviamente, es uno de los mejores de la historia del futbol y le tenía mucho respeto, pero en aquel momento, como entrenador, tuve que tomar una decisión racional y mantener en la plantilla a los jugadores a los que admiro”, indicó.

Después de aquella entrevista pública, el contrato de Cristiano Ronaldo se rescindió de mutuo acuerdo al mes siguiente.