'Checo' Pérez estrena decoración especial en Austin con Cadillac para el GP de Estados Unidos

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez estrenará una decoración especial para el Gran Premio de los Estados Unidos de este fin de semana en Austin, Texas, en la segunda carrera de casa para la escudería Cadillac.

Tal como sucedió en Miami, donde Cadillac afrontó su primera competencia en territorio estadunidense, la firma de General Motors ha decidido integrar los rasgos característicos del estado de Texas en un diseño que sobresale en la parte trasera por un nuevo estilo en las estrellas, que representan a la Unión Americana, así como el Circuito de Las Américas.

Cadillac definió su decoración en redes sociales como “un estilo artístico netamente estadunidense, fruto de una colaboración en el diseño con GM Design Studios”.

Para el director del equipo, Marcin Budkowski, esta carrera es importante dado que servirá para demostrar la conexión que existe entre Estados Unidos, la F1, pero también con su fábrica en Silverstone, Inglaterra. Cadillac desarrolla su proyecto de la máxima categoría en dos países, con las instalaciones en América ampliándose para desarrollar la unidad de potencia que debutará en los próximos años para dejar de depender de Ferrari.

Llevar al equipo Cadillac de Fórmula 1 al Circuito de Las Americas para nuestra segunda carrera de casa de la temporada es un momento muy importante para todos", dijo Budkowski.

Por su parte, Checo Pérez se mostró entusiasmado por regresar a lo que considera una segunda carrera en casa dada la gran presencia de mexicanos en el circuito.

“Austin es siempre uno de mis fines de semana favoritos de la temporada, pero llegar aquí este año como piloto de Cadillac en la Fórmula 1 lo hace aún más especial. El ambiente en el COTA es increíble y, con tantos aficionados estadunidenses y mexicanos en las gradas, realmente se siente como otra carrera en casa para mí”.