"Estamos más cerca del final": Checo Pérez envía emotivo mensaje a la afición

Sergio ‘Checo’ Pérez se prepara para afrontar dos carreras críticas en el calendario de la Fórmula 1: el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin y el Gran Premio de la Ciudad de México, razón por la cual ha mandado un mensaje a los aficionados pidiendo que lo disfruten.

Durante el lanzamiento del modelo especial que Cadillac México le preparó a Checo Pérez con motivo de su integración a la escudería americana, el piloto tapatío pidió a los aficionados disfrutar estas carreras porque, él mismo es consciente, que afronta sus últimas temporadas en la F1.

“El Gran Premio de México será muy especial para mí”, dijo Pérez durante el evento realizado en la embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México.

Soy consciente que ya estamos mucho más cerca del final que del inicio, pero por eso quiero disfrutar muchísimo estos grandes premios que son un sueño”, señaló el mexicano.

Actualmente, Pérez tiene un acuerdo de dos años con Cadillac, pero también durante el 2026 otras escuderías estuvieron interesadas en los servicios del mexicano.

Cadillac lanza la Escalade-V Edición Checo Pérez

Para celebrar la llegada de Sergio Pérez como su piloto estelar en la Fórmula 1, la firma de General Motors presentó en México la Cadillac Escalade-V Edición Checo Pérez, una serie exclusiva limitada a solo 11 unidades.

Esta SUV de alto desempeño combina la brutalidad mecánica de su motor V8 supercargado de 6.2 litros —capaz de erogar 682 caballos de fuerza— con detalles de personalización de lujo desarrollados en colaboración con el Equipo Global de Diseño de Cadillac y el propio piloto mexicano quien le ha colocado detalles en diversas partes de los coches ya a la venta en los distribuidores de la marca en territorio nacional.

Cada una de las 11 unidades tendrá un precio de $4,099,000 pesos, e incluirá dos años del paquete Premium de OnStar con datos ilimitados.