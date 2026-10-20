No le falla al ‘Canelo’: Josué Zepeda avanza a Octavos en el Mundial

Josué “Pee Wee” Zepeda no le falla a Saúl “Canelo” Álvarez tras el apoyo que recibió para estar con la Selección Mexicana en el Campeonato Mundial de Boxeo Sub-19 que se desarrolla en Budva, Montenegro. El boxeador bajacaliforniano superó la segunda ronda y esta misma semana vuelve a subir al ring en los octavos de final.

Josué Zepeda suma dos victorias en el Campeonato Mundial de Boxeo, la más reciente se dio este lunes, cuando se impuso a Dakolli Dakolli de Albania por decisión unánime, 0-5, en la categoría de los 60 kilogramos.

“¡Puños arriba para México! La Selección Mexicana de Boxeo continúa demostrando su talento en el escenario internacional. ¡Vamos por más!”, destacó el Comité Olímpico Mexicano (COM) en redes sociales.

¿CUÁNDO VUELVE A PELEAR JOSUÉ ZEPEDA EN EL CAMPEONATO MUNDIAL?

Jueves 22 de octubre.

Rival: Racim Benaoudia de Canadá.

El “Pee Wee” está programado en la serie de combates que iniciarán a partir de las 10 de la mañana, aproximadamente, en el Ring B.

En caso de victoria, Josué Zepeda se medirá al ganador del combate que sostendrán el turco Furkan Avar y el kazajo Daniyar Akbissenov.

“El Canelo” Álvarez acudió al llamado del boxeador bajacaliforniano, cuando el “Pee Wee” subió un video en redes sociales para solicitar un apoyo económico de 80 mil pesos para realizar el viaje a la sede del Mundial.