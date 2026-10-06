Morita celebraría su cumpleaños 18 con acuerdo histórico

Gilberto Mora podría celebrar su cumpleaños número 18 con el acuerdo más importante de su todavía corta carrera, pues el juvenil mexicano tendría avanzada una negociación para continuar su futuro en el futbol europeo.

Morita alcanzará la mayoría de edad el próximo 14 de octubre, una fecha que se ha convertido en el punto clave de las conversaciones que mantiene Xolos de Tijuana con un club del Viejo Continente, cuyo nombre todavía se mantiene bajo reserva.

La operación no sería una más para el futbol mexicano.

Xolos tendría sobre la mesa una propuesta millonaria que, en caso de concretarse bajo las condiciones que actualmente se negocian, podría convertir a Gilberto Mora en el futbolista más valioso en la historia del futbol mexicano.

El acuerdo se encontraría avanzado entre Jorgealberto Hank, propietario del conjunto fronterizo; Rafaela Pimenta, representante del jugador; el entorno de Mora y el club europeo interesado.

Aunque existirían varias propuestas formales por el mediocampista, una de ellas habría tomado ventaja y sería la que podría terminar definiendo su siguiente destino.

El cumpleaños que puede cambiar la carrera de Morita

El próximo 14 de octubre no será una fecha cualquiera para Gilberto Mora.

El futbolista nacido en 2008 cumplirá 18 años y, con la mayoría de edad, podría quedar en condiciones de cerrar formalmente su transferencia al futbol europeo.

Por ello, los próximos días aparecen como decisivos para conocer finalmente el destino del juvenil, quien se ha convertido en uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección internacional.

Los movimientos alrededor de Morita aumentaron durante la reciente concentración de la Selección Mexicana en Estados Unidos.

Mora había entrenado con normalidad e incluso se encontraba considerado para tener participación frente a Estados Unidos, pero finalmente quedó fuera de la convocatoria y acompañó al equipo desde un costado de la banca.

Posteriormente, el mediocampista abandonó la concentración y regresó con Xolos de Tijuana, justo cuando comenzó la cuenta regresiva para alcanzar la mayoría de edad.

Mientras en la cancha se manejó su ausencia, en los despachos continuaron las negociaciones para definir su futuro.

Gilberto Mora ya disputó una Copa del Mundo con México antes de cumplir los 18 años y ahora podría alcanzar otra marca importante en su carrera fuera de las canchas.

El próximo miércoles, Morita apagará 18 velas. Y para entonces podría hacerlo con un acuerdo prácticamente listo para iniciar su aventura en Europa y protagonizar una de las transferencias más importantes que haya realizado el futbol mexicano.