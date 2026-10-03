Modric tras la goleada de Inglaterra a Croacia: "Siento vergüenza"

Croacia firmó la peor noche de su historia reciente. La Inglaterra de Thomas Tuchel le ganó 0-7 en la Liga de Naciones y dejó en el césped de la Rujevica un marcador que las agencias ya sitúan como la derrota más abultada de la selección balcánica.

Al descanso el 0-4 era una sentencia; en el segundo tiempo, Harry Kane y Bukayo Saka cerraron sus dobletes y Anthony Gordon, Jude Bellingham y Morgan Rogers completaron el festival.

Luka Modric, de 41 años, salió de titular en su partido 205 con la camiseta de cuadros y fue sustituido al inicio de la segunda parte, pero su reacción seguramente habla por toda la plantilla.

La Selección de Croacia recibió una goleada histórica en su casa REUTERS

Modric, por primera vez, siente vergüenza

Después de aquella exhibición, el capitán de Croacia no buscó eufemismos y no dejó nada al aire, expresó lo que sentía en ese momento.

Es difícil encontrar una explicación para un partido en el que no hubo intensidad, no fuimos a por los balones divididos. Apenas cometimos faltas, no tuvimos ni agresividad ni cohesión”, arrancó.

La autocrítica no se quedó en el análisis táctico: Modric situó la noche en un lugar que, dijo, no había ocupado nunca en dos décadas de internacional.

“Llevo veinte años con la selección y es la primera vez que me siento avergonzado después de un partido. Puedes perder, jugar contra un rival que es mejor, pero en cualquier caso, perder así y tirar por tierra toda la reputación que hemos hecho durante años no puede ser. Me siento avergonzado”, subrayó.

El relato del vestuario, según el propio capitán, fue de vacío colectivo. “No se puede aceptar jugar así. Si hubiéramos jugado contra un equipo de tercera división, habríamos perdido. No tiene sentido hablar de tácticas porque todo comienza con el deseo, la voluntad, el espíritu de lucha, la agresividad, la determinación y los duelos”.

Y remató la imagen de la noche: “Del minuto uno al último, no se puede jugar así. Esto no es jugar al futbol. Parecía que teníamos cuatro o cinco jugadores menos. Ha sido una noche para olvidar”.

Aun así, pidió no convertir el desastre en cacería interna. “Ahora no debemos echarnos la culpa unos a otros o buscar un culpable. Debemos estar juntos en esto. Hemos tenido derrotas abultadas, pero nunca he tenido esta sensación después de un partido con la selección”, dijo.

La disculpa quedó sobre la mesa: por primera vez en veinte años, el hombre que más ha simbolizado a esta Croacia dijo sentir vergüenza.