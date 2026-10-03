Inglaterra aplasta 7-0 a Croacia: Kane y Saka brillan en la Nations League

Inglaterra consiguió una contundente victoria 7-0 sobre Croacia en la tercera jornada de la UEFA Nations League 2026-27. El equipo dirigido por Thomas Tuchel dominó desde los primeros minutos en Rijeka y llegó al descanso con cuatro goles de ventaja.

Con el triunfo, Inglaterra sumó tres puntos y llegó a seis unidades en el Grupo A3, mientras que Croacia se quedó con tres después de tres jornadas.

Inglaterra arrolla a Croacia desde el primer tiempo

Harry Kane abrió el marcador para Inglaterra y Jude Bellingham amplió la ventaja. Posteriormente, Anthony Gordon y Bukayo Saka marcaron para llevar el partido al descanso con un contundente 4-0.

Bellingham volvió a ser uno de los protagonistas del conjunto inglés al participar directamente en varias de las anotaciones de su equipo.

Kane y Saka completaron sus dobletes

La superioridad inglesa continuó durante la segunda mitad. Harry Kane volvió a marcar para conseguir su segundo gol de la noche, mientras que Bukayo Saka también encontró nuevamente el fondo de la red para completar su doblete.

En los minutos finales, Morgan Rogers apareció para marcar el séptimo y definitivo gol de Inglaterra, que selló una de sus mayores goleadas ante Croacia.

Harry Kane, cada vez más cerca de otro récord

Además de la goleada, el partido dejó una cifra destacada para Harry Kane. El delantero alcanzó los 89 goles con la selección de Inglaterra y quedó a una aparición de igualar el récord de partidos disputados con el combinado inglés, actualmente en poder de Peter Shilton.

Con el 7-0 en Rijeka, Inglaterra reforzó su posición en el Grupo A3 y dejó una de las actuaciones ofensivas más contundentes de la tercera jornada de la Nations League.