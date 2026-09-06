Tremendo susto en la MLB: Geraldo Perdomo sale lesionado tras recibir un violento pelotazo a 93 mph

Geraldo Perdomo, parador en corto dominicano de los Diamondbacks de Arizona, encendió las alarmas en la organización tras abandonar de manera prematura el partido de este domingo contra los Astros de Houston. El preocupante incidente ocurrió en el tercer episodio, cuando Perdomo se encontraba en base y recibió un violento impacto con la pelota en el casco protector.

La jugada de peligro se originó cuando su compañero de equipo, el estelar intermedista Ketel Marte, conectó una línea sólida. La pelota, que viajaba a una velocidad registrada de 93 millas por hora, se estrelló directamente contra el costado izquierdo del casco de Perdomo.

Tras el tremendo golpe, el parador en corto dominicano cayó inmediatamente sobre el terreno, lo que provocó que el personal médico y el staff de entrenadores de los Diamondbacks ingresaran al campo a toda prisa para brindarle asistencia médica inmediata.

Después de pasar varios minutos bajo observación y evaluación inicial en el terreno, Perdomo pudo ponerse de pie y retirarse al dugout caminando por su propia cuenta, aunque visiblemente afectado por la fuerza del impacto.

Diamondbacks informan sobre la condición de Perdomo

La franquicia de Arizona emitió una actualización informando que Geraldo Perdomo sufrió una contusión en la cabeza tras el fuerte impacto recibido por la línea de Ketel Marte.

Elcuerpo médico de la organización confirmó que el parador en corto dominicano permanecerá bajo estricto monitoreo médico durante el resto del día de hoy y la jornada de mañana para evaluar la evolución del trauma antes de definir los siguientes pasos.