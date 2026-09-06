Hull City sorprende en la Premier League y se mantiene invicto sin recibir gol

El Hull City, recién ascendido a la Premier League, se mantiene invicto después de tres jornadas y ocupa el tercer lugar de la clasificación con siete puntos, producto de dos victorias y un empate. El equipo inglés pelea en la parte alta junto al Manchester City y el Arsenal.

Los Tigres también tienen un registro defensivo destacado en este inicio de temporada, ya que son el único equipo de la Premier League que todavía no ha recibido gol. Aunque ocho clubes permanecen sin conocer la derrota, ninguno iguala la racha del conjunto recién ascendido con la portería intacta.

Hull City venció al Manchester United y mantuvo su arco en cero

El debut en la máxima categoría inglesa tuvo como resultado una victoria 2-0 sobre el Manchester United. Semi Ajayi y Nobel Mendy fueron los encargados de marcar los goles que le dieron al Hull City sus primeros tres puntos de la temporada.

Para la segunda jornada, los Tigres volvieron a conseguir la victoria, esta vez frente al Coventry City, otro equipo recién ascendido a la Premier League. Liam Millar anotó el único gol del encuentro para darle al Hull City su segundo triunfo consecutivo.

La tercera fecha representó su primer empate. El equipo jugó como local ante el Aston Villa y terminó con un 0-0. El resultado le permitió conservar el invicto y, al mismo tiempo, mantener su portería sin goles recibidos después de sus tres primeros partidos.

Hull City es el único equipo que no ha recibido gol en la Premier League. REUTERS

A este comienzo en la Premier League se suma el recorrido del Hull City en la EFL Cup. En la segunda ronda, el equipo consiguió su clasificación tras imponerse en la tanda de penales ante el Stoke City.

Su siguiente compromiso en esta competición será contra el Sunderland AFC, rival al que enfrentará en la tercera ronda de la EFL Cup.

Hull City llegó a la Premier League desde los playoffs

El ascenso del Hull City a la primera división inglesa se concretó después de terminar en el sexto lugar de la clasificación y acceder a los playoffs de promoción.

En la primera ronda de esa fase, los Tigres superaron 2-0 al Millwall Football Club para avanzar a la final por el ascenso, donde se enfrentaron al Middlesbrough Football Club.

El partido decisivo se disputó en Wembley y tuvo un desenlace en los últimos minutos. Oliver McBurnie marcó al 90+5 para darle al Hull City la victoria y sellar su regreso a la Premier League.

Ahora, después de tres jornadas en la máxima categoría, el equipo ocupa el tercer puesto, suma siete puntos y conserva una racha sin derrotas y sin goles recibidos.