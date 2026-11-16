Mirra Andreeva terminó la temporada con el premio más importante de su carrera y un regalo que todavía no puede disfrutar al volante. La tenista rusa conquistó las WTA Finals 2026 en Indian Wells, derrotó el domingo a Elina Svitolina en la final y recibió un exclusivo Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ en color morado. Sin embargo, hay un pequeño detalle: a sus 19 años, todavía no tiene licencia de conducir.

La campeona recibió las llaves durante la ceremonia de premiación y no tardó en sentarse en el asiento del conductor para conocer de cerca el automóvil personalizado, que incluso lleva su nombre grabado en el interior. Pero, por ahora, no podrá llevárselo manejando.

Andreeva se tomó la situación con humor y aseguró que el premio representa una motivación para obtener su licencia lo antes posible. Incluso bromeó con la posibilidad de convertirse en una “princesa pasajera” para siempre, pues cuenta con cinco personas en su equipo que pueden hacer las veces de choferes.

La rusa también dejó abierta la posibilidad de que, cuando consiga el permiso, pueda dar una pequeña vuelta en su nuevo vehículo. Mientras tanto, tendrá que conformarse con tocar el claxon.

Andreeva venció a Svitolina en una final de alto nivel

Andreeva se impuso a la ucraniana Elina Svitolina por 7-5 y 6-3, así consiguió su primer título de las WTA Finals en el que fue su debut en la competencia y completó una semana perfecta: ganó sus cinco partidos sin perder un solo set.

El primer parcial fue especialmente disputado. Andreeva tuvo dificultades para cerrar el set cuando sacaba para ganarlo, pero logró recuperarse y terminó imponiéndose por 7-5. En el segundo, Svitolina resistió en dos largos juegos que exigieron varios puntos de ventaja, aunque la rusa encontró la manera de tomar el control en el tramo decisivo.

La victoria le permitió levantar el trofeo Billie Jean King y asegurar el premio máximo de 3.37 millones de dólares, además de los 1,500 puntos correspondientes a una campaña invicta.

La rusa Mirra Andreeva cerrará la temporada como la segunda mejor tenista de la clasificación de la WTA. Reuters

Un cierre de temporada que la coloca en la élite

El triunfo tiene un significado especial para Andreeva, que no solamente conquistó uno de los títulos más importantes del calendario, sino que también confirmó su crecimiento competitivo durante 2026.

La rusa terminará el año como número dos del mundo, la mejor posición de su carrera y a solamente 300 puntos de la líder del ranking, Elena Rybakina. Además, cerró la temporada con 55 victorias y cuatro títulos: Adelaide, Linz, Roland Garros y las WTA Finals.

Ahora tendrá que preparar el siguiente capítulo de su carrera con la confianza de haber cerrado el año en lo más alto. Y, fuera de las canchas, tendrá otro objetivo pendiente: conseguir su licencia de conducir para que el Mercedes que ganó en Indian Wells deje de ser solamente un premio estacionado.