Franco Mastantuono debuta con la Fiorentina en la Copa de Italia (VIDEO)

Franco Mastantuono comenzó su etapa con la Associazione Calcio Firenze Fiorentina con sus primeros minutos en el futbol italiano. El futbolista argentino de 19 años ingresó durante el segundo tiempo de la victoria 4-1 sobre Benevento Calcio en la Copa de Italia.

El mediocampista llegó al conjunto italiano cedido por el Real Madrid para la temporada 2026-2027, después de disputar su primera campaña con el equipo español. Ahora, Mastantuono inició una nueva etapa en Italia con la Fiorentina, donde permanecerá al menos hasta el final de su préstamo.

Mastantuono está cedido en la Fiorentina. X: @acffiorentina

Mastantuono debuta con la Fiorentina

El debut del argentino se produjo en el Stadio Artemio Franchi, donde la Fiorentina consiguió una victoria por 4-1 sobre Benevento en la Copa de Italia.

Mastantuono ingresó cuando el partido ya estaba encaminado para el conjunto de Florencia. El marcador ya favorecía a la Fiorentina por cuatro goles a uno cuando el argentino entró al terreno de juego.

El futbolista disputó 32 minutos y tuvo su primer contacto con el futbol italiano después de comenzar el encuentro en el banquillo.

Antes de entrar al campo, Mastantuono recibió indicaciones del entrenador italiano Fabio Grosso, quien encabeza el proyecto de la Fiorentina. Posteriormente, el argentino ingresó para disputar la parte final del encuentro y comenzar su adaptación a su nuevo equipo.

La llegada de Mastantuono al Real Madrid

Antes de convertirse en jugador del Real Madrid, Mastantuono destacó con el Club Atlético River Plate de Argentina. El conjunto español lo fichó en 2025 como parte de su apuesta por incorporar al futbolista entre sus jóvenes referentes.

La operación también representó un movimiento importante para River Plate, ya que la transferencia superó los 60 millones de euros y se convirtió en la venta más alta en la historia del club argentino.

De acuerdo con la información proporcionada, de esa cantidad, 45 millones de euros netos correspondieron a River Plate, mientras que el resto se distribuyó entre tasas y comisiones.

Durante su primera temporada con el Real Madrid, Mastantuono tuvo participación en diferentes competiciones. El argentino disputó 35 partidos con la camiseta blanca entre LaLiga, la Copa del Rey, la Supercopa de España y la UEFA Champions League.

En esos encuentros consiguió tres goles y una asistencia.

Franco Mastantuono jugando ante el Valencia. AFP

Mastantuono comienza una nueva etapa en Italia

Después de su primer año en el Real Madrid, el club español decidió darle salida en calidad de cedido para continuar con su desarrollo en otro entorno competitivo.

La Fiorentina se convirtió en el destino del argentino para la temporada 2026-2027 y su debut llegó en el primer partido que disputó el conjunto italiano en la Copa de Italia.

Aunque Mastantuono únicamente disputó 32 minutos ante Benevento, su ingreso permitió que comenzara su adaptación al futbol italiano y al proyecto encabezado por Fabio Grosso.