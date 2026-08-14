¡Nuevo refuerzo! Israel Luna llega a Pumas para tomar el lugar de Sebastián Córdova

El futbolista de 24 años se suma a la institución en condición de agente libre y se integrará de manera inmediata al primer equipo bajo las órdenes del director técnico Esteban Solari.

La llegada de Luna responde a una necesidad puntual dentro del plantel de Solari. Tras la confirmación de que Sebastián Córdova se perderá toda la temporada debido a una lesión en la rodilla, el cuerpo técnico auriazul buscaba un perfil que mantuviera la creatividad y la explosividad en el ataque.

Como mediocampista ofensivo, Luna posee la capacidad de desenvolverse como enganche o tirado a las bandas, cualidad clave para asumir la responsabilidad de generar juego ofensivo en el conjunto de los Pumas.

Israel Luna con su ex equipo Pachuca Pachuca

Trayectoria y recorrido en Liga MX

Surgido de la cantera de Pachuca, el futbolista potosino hizo su debut en Primera División el 10 de julio de 2022. Tras cumplir con un proceso formativo completo en Fuerzas Básicas y registrar recorrido en selecciones nacionales juveniles donde disputó la Copa del Mundo Sub-17 en el año 2019, Israel Luna abre una nueva etapa en la capital con los Pumas.