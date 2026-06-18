Euforia en Filadelfia por Brasil previo al duelo ante Haití en el Mundial

La selección de Brasil tuvo un caluroso recibimiento a su llegada a Filadelfia, con miras a su segundo partido del Mundial 2026, cuando enfrente a Haití este viernes.

Decenas de seguidores se dieron cita en las inmediaciones de su hotel de concentración, vestidos con las tradicionales playeras de local de la Seleção.

La mascota “Canarinho” le puso ambiente previo a la llegada de la selección, que espera enmendar el camino tras empatar 1-1 con Marruecos en el debut del Grupo C.

Brasil no podrá contar con Neymar por segundo partido consecutivo en el Mundial, debido a que no realizó el viaje a Filadelfia para enfrentar a Haití.

El debut de Neymar en el Mundial 2026 tendrá que esperar AFP

En rueda de prensa, el técnico Carlo Ancelotti afirmó que más allá del triunfo, lo más importante es que el equipo sea risiliente.

“Empezar bien es importante en un Mundial, pero lo más importante es que el equipo, más que perfecto, tiene que ser resiliente. Tienes que ser resiliente cuando las cosas no salen bien, no tienes que bajar los brazos cuando las cosas no salen bien, y creo que el equipo es resiliente y va a mejorar”, declaró el técnico de Brasil en conferencia de prensa.

Carlo Ancelotti reveló que los jugadores tuvieron una autocrítica positiva tras su actuación ante Marruecos, por lo que contra Haití tendrán otra versión.

“Trabajamos en estos días para solucionar eso (el mal debut), y creo que lo vamos a solucionar, antes o después lo vamos a solucionar. Sigo creyendo que este equipo va a ser competitivo en el Mundial”.

Cuestionado sobre Endrick, Ancelotti destacó su talento y aseguró que él es paciente y no lleva prisa. Por su parte, opinó que Haití mostró ciertas cualidades.

“Fue un juego muy equilibrado. Haití mostró cualidades físicas y que es un equipo bien organizado (...) Es un rival que tenemos que respetar”, señaló.