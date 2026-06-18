Con cumbia y cascaritas, la SSC y aficionados arman el baile mundialista

En la Glorieta Mundialista, ciudadanos y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) participaron en retas de futbol en la Cancha Mundialista y se tomaron fotografías en el póster gigante de la Selección Nacional de México, el balón inflable y la Pirámide Prehispánica Mundialista.

Además, turistas nacionales y extranjeros disfrutaron de las actividades recreativas organizadas por la Policía Auxiliar y la Dirección de Seguridad Escolar.

También hubo retas de futbol en las que niñas, niños, jóvenes, representantes de los medios de comunicación y policías de la SSC pusieron a prueba sus habilidades en la cancha para marcar goles y disfrutar del ambiente que se vive por el Mundial de Futbol 2026.

En el lugar también se bailó al ritmo de salsa, merengue y cumbia con las presentaciones de los grupos musicales "Édgar Minies", "Grupo Quivé", "La Rumba" y "Grupo Saya", que llevó el Sistema de Transporte Colectivo Metro.