El millonario costo de la Franja: Valúan al Puebla en una cifra de nueve dígitos

Tras confirmarse que el Mazatlán FC vivirá su último torneo para dar paso al regreso del Atlante, los reflectores se han posado sobre el Club Puebla, una institución que, pese a su historia, enfrenta un futuro incierto marcado por la posibilidad de una venta definitiva, aunque con un costo muy alto.

El diagnóstico es claro: el equipo se encuentra en un proceso de valoración donde los actuales propietarios, vinculados a Grupo Salinas, han tasado a la institución en una cifra que muchos expertos consideran fuera de mercado.

El precio de la Franja: Una cifra de nueve dígitos

De acuerdo con los reportes surgidos por el periodista Francisco Arredondo en un video en su cuenta en X, el Club Puebla ha sido valuado en 130 millones de dólares. Esta cantidad incluye todos sus activos, derechos de transmisión y el lugar en la Liga MX. Sin embargo, en el gremio futbolístico esta cifra ha sido calificada como "exagerada" para un equipo que, si bien tiene tradición, cuenta con solo dos títulos de liga y carece de proyección internacional reciente.

La cifra de Puebla es 370 millones más barata que lo que pagó recientemente San Diego FC por ser parte de la MLS en la más reciente expansión de la liga.

A pesar del alto costo, el interés existe. Se sabe que han llegado ofertas para comenzar a conocer lo necesario para una posible compra, aunque ninguno ha logrado alcanzar las pretensiones económicas.

Sin cambio de identidad y con "candado" poblano

Ante los rumores de un cambio de nombre a "Los Reales del Puebla", la directiva ha señalado que para tranquilidad de la afición, cualquier proceso de compraventa incluiría una cláusula de permanencia de cinco años, lo que garantiza que la Franja no se mueva de la Angelópolis en el mediano plazo, conservando a uno de los equipos históricos del futbol mexicano en su hogar.